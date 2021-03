Boldecker Land

Die Samtgemeinde plant in ihren Schulen eine „Modernisierungsoffensive“. Begonnen werden soll mit der Renovierung von Klassenräumen der vierten Jahrgänge in den Grundschulen. Und zwar nach einheitlichem Standard. Orientieren soll sich dieser an einem bereits umgestalteten Klassenraum an der Grundschule Jembke.

Ziel ist es, „die Kinder in ansprechender Gestaltung der Klassenräume und mit digitaler Ausrüstung auf die Anforderungen der weiterführenden Schulen vorzubereiten“. So heißt es in einer Beschlussvorlage, die der Samtgemeinderat im Januar im Rahmen der Haushaltsplanungen im Umlaufverfahren einstimmig verabschiedete und damit 116 000 Euro für die Maßnahmen bewilligte.

Start in den Sommerferien

In den Sommerferien sollen an den Grundschulstandorten Weyhausen, Jembke und Osloß die übrigen Klassenräume der vierten Klassen optisch und technisch auf Stand gebracht werden. Unter anderem aus Gründen der Chancengleichheit soll dabei ein Standard Anwendung finden. Bevor man beim „Vorbild“ in Jembke zur Tat schritt, machte man sich in der Schule und der Verwaltung viele Gedanken darüber, wie es gut und richtig sein könnte.

Anlass, in Jembke zu beginnen, sei die Tatsache gewesen, dass fürs laufende Schuljahr eine dritte erste Klasse eingerichtet werden musste: „Wir hatten die Wahl: Container aufstellen oder den Werkraum umbauen“, erklärt Schulleiterin Claudia Weiß. Man entschied sich für die zweite Variante, weil ein Container zu viel Platz auf dem Schulhof gekostet hätte und man auf der anderen Seite „diese räumliche Ressource“ hatte. Werkunterricht findet jetzt in den Klassenräumen statt.

Kinder selbst sind die Farbe

Reizarm: Wände und Möbel sind in Weiß gehalten. Quelle: Jörg Rohlfs

Grundsätzliches Merkmal des renovierten Raums ist „Reizarmut“: Die Wände sind weiß, Tische und Möbel ebenso, um einer ohnehin für die Kinder vorhandenen „Reizüberflutung“ entgegen zu wirken. Und: „Die Kinder selbst sind die Farbe“, meint die Schulleiterin. Ferner sind die (Einzel-)Tische und Stühle höhenverstellbar. Es gibt viele Ablagemöglichkeiten, offene, geschlossene sowie ausziehbare, die teils individuell für den Klassenraum von einem echten Tischler gefertigt wurden.

„Da knallt nichts beim Zumachen“

Und es gibt ausreichend dimensionierte „Eigentumsfächer“ für die Kinder, die außerdem über einen automatischen Einzug verfügen: „Da knallt nichts beim Zumachen“, sagt Weiß. Es gibt „Lerntheken“, an denen im Stehen gearbeitet werden kann, und einige der Schränke haben Rollen, man kann also ihren Standort im Raum verändern. Auch die Garderobe befindet sich im Klassenraum – gemäß aktueller Brandschutzvorschriften.

Digitale Tafel mit dem Lehrertisch vernetzt

Bestimmte Wandbereiche haben eine Magnetfunktion, die Fensterbänke wurden verbreitert, um sie besser nutzbar zu machen. Mittelpunkt und – auch wenn man die Kinder fragt – Prunkstück ist die von Whiteboards flankierte, digitale Tafel, die natürlich mit dem Lehrertisch vernetzt ist. Alternativ steht auch der Lehrkraft ein Stehpult (nicht vernetzt) zur Verfügung.

„Möglichkeiten“ niemandem aufzwingen

Man habe sich in Jembke bemüht, die Bedürfnisse zu befriedigen, die an eine Lernumgebung gestellt würden, sagt Weiß. Die Umsetzung stelle laut Samtgemeinde „Möglichkeiten“ dar, durch die man mit den anderen Schulen ins Gespräch kommen, die man aber niemandem aufzwingen wolle.

Von Jörg Rohlfs