Das Ziel ist der Neubau einer großen Einrichtung mit jeweils fünf Gruppen für Krippe und Kita – also 200 Kindern – zu einem geschätzten Preis von bis zu acht Millionen Euro, ein möglicher Bauplatz könnte in der Klanze-Ost auf Tappenbecker Gelände am Mühlenweg sein. Wie die Samtgemeinde Boldecker Land dieses Ziel erreicht, will sie jetzt gemeinsam mit der TU Braunschweig klären, der der Samtgemeinderat am Dienstagabend den Auftrag für eine Machbarkeitsstudie erteilte.

Einzelunternehmer, Investor oder eine Öffentlich-Private Partnerschaft? Das genau soll ein Bestandteil der Studie werden. Die TU rechnet mit drei Monaten Arbeitszeit, bis sie die fertige Studie vorstellen kann. Dann müssen die nächsten Schritte beraten und entschieden werden. Fest steht allerdings jetzt schon, dass in der Samtgemeinde seit Jahren Kindergarten- und Krippenplätze fehlen. Die mobilen Container-Lösungen, die als Übergangs-Varianten gedacht waren, haben nur befristete Baugenehmigungen und sind noch dazu teuer, so dass mit Hilfe der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung diese Container-Lösungen zurückgebaut und der zusätzliche Bedarf an Betreuungsplätzen erfüllt werden können.

Waldkita beantragt höheren Zuschuss

Die Barwedeler Waldkita, getragen von dem Verein „Wir sind draußen“, beantragt einen jährlichen Betriebskostenzuschuss von 55 000 Euro – das sind 35 000 Euro mehr als bislang. Begründet wird das damit, dass der Verein im ersten Jahr eine einmalige Großspende erhielt. Diese Spende wird es aber nicht ein weiteres Mal geben. Hilka Auffahrt (WGW), Vorsitzende des Kita-Ausschusses, brachte in den Samtgemeinderat einen Ergänzungsantrag ein: „Der Träger sollte halbjährlich im Kita-Ausschuss berichten und einen Nachweis über die Verwendung des Betriebskostenzuschusses erstellen. Außerdem behalten wir uns vor, den Zuschuss bei nicht-sachgemäßer Verwendung zurückzufordern.“ Diesen Zusatz möchte der Rat als Absicherung, nicht als Misstrauen verstanden wissen, denn „wir haben schon gut zusammen gearbeitet und sind uns einig, dass es positiv ist, wenn 13 Kinder dort betreut werden“, betonte Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier.

Die Grundschule Jembke wird vom nächsten Schuljahr an dreizügig. Derzeit wird der Werk- in einen Klassenraum umgewandelt, berichtete Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier dem Rat. Die Osloßer Grundschule hat dank des Fördervereins 2228 Euro für Möbel und Material im Forscher- und Entdeckerraum sowie ein Sofa bekommen, der Samtgemeinderat musste diese Spende jetzt offiziell annehmen.

Von Christina Rudert