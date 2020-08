Boldecker Land

Die Größeren starten bereits am Donnerstag, 27. August, wieder in den Schulalltag, für die Erstklässler beginnt der neue Lebensabschnitt mit der Einschulung am Samstag, 29. August. Im Boldecker Land sind es insgesamt 110 Abc-Schützen, die dann in Weyhausen, Osloß und Jembke zum ersten Mal zur Schule gehen. „Damit der Schulweg unserer Erstklässler sicher ist, müssen wir alle zusammen auf sie achtgeben“, bittet Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier auf besondere Rücksicht. Damit auch alle Verkehrsteilnehmer immer wieder daran erinnert werden, sind die Bauhof-Mitarbeiter aktiv geworden.

Fußstapfen signalisieren, wo die Kinder am besten die Straße überqueren

So haben Ralf Becher und Hartmut Kranz unter anderem am Geländer der Brückenstraße in Weyhausen das große gelbe Banner der Verkehrswacht aufgehängt. „Tempo runter, bitte! Schulanfang“ steht darauf, das Banner ist nicht zu übersehen. Und außerdem tauchen wieder auf den Straßen vor den Grundschulen sowie an Bushaltestellen die Umrisse von kleinen Füßen in gelber Farbe auf. Diese Fußstapfen sollen den kleinen Schulstartern signalisieren, wo sie am besten die Straße überqueren oder in den Schulbus einsteigen können. „Unter anderem an Ampeln und unübersichtlichen Einfahrten prangen jetzt zwei gelbe Füße vor einem gelben Balken“, erklärt Anja Meier weiter. „Dies bedeutet: Stehenbleiben und schauen, ob ein Auto kommt.“

Die Samtgemeindebürgermeisterin setzt darauf, dass Eltern ihren Erstklässlern diese Signale erklären und so „einen unverzichtbaren Beitrag zur Verkehrssicherheit unserer Erstklässler“ leisten. Denn „auf dem Schulweg kann das Kind viel Neues erleben, so manche Herausforderung bewältigen und auch daran wachsen“. So empfiehlt auch Hans-Heinrich Kubsch vom Präventionsteam der Gifhorner Polizei, dass Eltern schon vor dem Schulstart mit ihren Kindern den neuen Schulweg üben. „Üben Sie nicht am Wochenende, sondern zu realen Bedingungen, also an Wochentagen und zu den üblichen Schulanfangs und -End-Zeiten, damit Ihr Kind den tatsächlichen Verkehr kennen lernt“, so Kubsch.

Örtliche und persönliche Situation müssen berücksichtigt werden

Polizei, Samtgemeindeverwaltung und die Schulen im Boldecker Land haben das gemeinsame Ziel, sichere Rahmenbedingungen für die Schulwege zu schaffen, und „deshalb beteiligen wir uns im Boldecker Land auch in diesem Jahr wieder an der bewährten Schulanfangskampagne ,Kleine Füße’.“ Wobei Anja Meier auch betont: „Ob ein Abc-Schütze den Weg zu Fuß zurücklegen kann, ist natürlich von den örtlichen und auch persönlichen Gegebenheiten abhängig.“

Einen eindringlichen Appell richtet die Samtgemeindebürgermeisterin an alle motorisierten Verkehrsteilnehmer. Diese „bitte ich herzlich, in den kommenden Wochen ganz besonders vorsichtig zu fahren“. Damit sie auch daran denken oder daran erinnert werden, hängen an mehreren Stellen im Boldecker Land die großen gelben Banner der Verkehrswacht, die auf den Schulstart hinweisen und zur Vorsicht mahnen. „Und vielleicht haben ja auch die größeren Kinder ein Auge auf die Kleinen, speziell an Bushaltestellen und bei der Straßenüberquerung“, hofft Anja Meier auf Unterstützung der Älteren, denn „wir waren schließlich alle mal so klein“.

