Gegen den Borkenkäfer hilft nur Fichten fällen

Boldecker Land

Das Niedersächsische Forstamt Wolfenbüttel sagt dem Borkenkäfer im Barnbruch den Kampf an. Und da zählt jeder Tag, wie Dennis Glanz, stellvertretender Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten, auf AZ-Anfrage mitteilt. „Die Käfer fressen sich in rasanter Geschwindigkeit durch“, erklärt er. In den nächsten Wochen soll ein Harvester – eine Holzerntemaschine – die befallenen Fichten und Kiefern fällen. Start der Holzernte wird im Gifhorner Teil des Barnbruchs sein.

Revierförster Michael Cordes von der Revierförsterei Barnbruch nennt den Grund, warum die Holzernte sein muss: „Die Trockenheit der letzten zwei Jahre hat im Barnbruch zahlreiche Fichten stark geschwächt, sodass die Borkenkäfer leichtes Spiel hatten.“ Auch viele der sonst so robusten Kiefern seien von Käfern befallen. Und täglich werden es mehr: „Wir hatten vor zwei Jahren drei Generationen Borkenkäfer in einem Jahr, voriges Jahr waren es wegen der Trockenheit schon vier Generationen. Entsprechend groß ist die Population, die jetzt ihre Eier unter die Borken legt“, so Glanz. „Der Winter war so mild, dass die Käfer ihn problemlos überlebt haben.“

Weshalb Lockstoffe nicht erlaubt sind

Dennis Glanz, stellvertretender Sprecher der Niedersächsischen Landesforsten Quelle: Niedersächsische Landesforsten

Wenn es gelingt, die Bäume zu fällen und zu entrinden, bevor die Larven geschlüpft sind, ist das die wirkungsvollste Methode, um den Schädling zu bekämpfen. Und im Grunde auch die einzige, wie Glanz sagt: Der Einsatz der Borkenkäferfallen mit Lockstoffen ist im Barnbruch nicht erlaubt, „weil wir hier ein Flora-Fauna-Habitat haben“. Förster Cordes nennt zwei weitere Aspekte: „Diese Holzerntearbeiten dienen in erster Linie dazu, die weitere Ausbreitung des Borkenkäfers zu verhindern, aber auch die Verkehrssicherung an den Waldwegen und der zukünftige Arbeitsschutz im Wald sind wichtige Aspekte.“

Glanz hofft, dass die Arbeiten in ungefähr vier Wochen erledigt sind. Allerdings lasse sich der Zeitrahmen nur schwer umreißen: „Jeden Tag, den wir länger warten, werden neue Bäume befallen, die wir dann auch wieder fällen müssen.“ Und während die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Gifhorn bereits die erforderliche Genehmigung für die Arbeiten in dem Flora-Fauna-Habitat und Naturschutzgebiet erteilt hat, lässt die Genehmigung für den Wolfsburger Teil noch auf sich warten. Glanz skizziert ein Worst-Case-Szenario: „Wir erledigen jetzt auf Gifhorner Gebiet die Arbeit, dann wird der Harvester anderswo eingesetzt und wir müssen warten, bis wir die Maschine wieder nutzen können.“ In der Zwischenzeit haben sich die Borkenkäfer durch die nächsten Nadelbäume gefressen und sie so stark geschädigt, dass Fichten und Kiefern absterben.

Der gefräßige Schädling: Ein Borkenkäfer. Quelle: Lukas Haselberger/Nationalparkverwaltung Bayrischer Wald

Das ist der Schuldige

Grund für die starke Vermehrung der Borkenkäfer ist das Klima, wie Glanz betont. „Wegen der extremen Trockenheit der vergangenen zwei Jahre haben die Fichten kein Harz produziert.“ Harz ist der Schutzschild der Nadelbäume gegen die gefräßigen Rüsselkäfer. „Optimal wäre jetzt schwülwarmes Wetter – um die 20 Grad und leichter Dauerregen, also so, wie wir Menschen es hassen“, sagt Glanz. „Dann wachsen Pilze unter der Borke der Nadelbäume, die Borkenkäfer verpilzen und können sich nicht weiter vermehren.“ Weil sich das Wetter nicht nach Wunsch bestellen lässt, setzen die Landesforsten den Harvester ein. Förster Cordes bittet alle Waldbesucher um Verständnis: „Durch die Lagerung des Holzes an den Waldwegen kann es zur zeitweisen Sperrung der betroffenen Wege und so zu Einschränkungen des Waldbesuchs kommen.“

Von Christina Rudert