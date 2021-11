Boldecker Land

Der stellvertretende Gemeindebrandmeister Christian Gerche hat sein Amt zum 31. Oktober zur Verfügung gestellt. „Wir sind auf der Suche nach einem Nachfolger“, erklärt Gemeindebrandmeister Karsten Teitge. „Und wir sind guter Dinge, dass wir ihn am 17. November bei der nächsten Kommandositzung präsentieren können.“

Es sei immer bedauerlich, wenn eine Führungskraft ihren Dienst quittiere: „Insbesondere wenn es sich um einen guten Mann handelt wie Chrisitian Gerche, der dank seiner Zeit als Ortsbrandmeister in Bokensdorf mit Erfahrung gesegnet ist.“ Andererseits stand schon beim Amtsantritt vor dreieinhalb Jahren fest, dass Gerche über das Ende der Amtsperiode im Februar 2023 hinaus das Amt nicht ausüben werde.

14 Jahre Verantwortung in einer Führungsposition

„Jetzt ist es eben ein gutes Jahr früher“, so Teitge. Insgesamt habe Gerche 14 Jahre lang – davon die meiste Zeit als Ortsbrandmeister – Verantwortung in einer Führungsposition inne gehabt: „Also auch schon eine ganz schöne Zeit“, meint Teitge, dem die Tatsache an sich, dass der Posten des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters gerade vakant sei, keine Sorgen bereitet.

Denn was das Thema Führungskräfte in der Feuerwehr angehe, „sind wir im Boldecker Land gut aufgestellt“. Und nicht nur das: Auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, ist hoch, betont der Gemeindebrandmeister. Beides resultiere „aus der Philosophie, dass Funktionsträger in der Lage sein sollten, Einsätze zu leiten“. Aus diesem Grund gilt in der Gemeindewehr auch ein ungeschriebenes Gesetz, wonach ein Ortsbrandmeister gleichzeitig Zugführer sein sollte.

„Qualifikationen und Fähigkeiten sind da“

„Die Qualifikationen und Fähigkeiten sind da“, attestiert Teitge möglichen Kandidaten für die Gerche-Nachfolge. Zu verdanken sei dies auch der Tatsache, dass die Samtgemeinde als verantwortliche Kommune es immer akzeptiert habe, „wenn wir Lehrgänge – auch die für Führungskräfte – brauchten. Das Geld dafür stand immer bereit. Deswegen haben wir jetzt die Möglichkeiten, die wir haben“.

Erste Gespräche wurden schon geführt

Die Gemeindewehr verstehe sich als „Team, als eine Feuerwehr mit sechs Ortswehren“. Es habe „eine Weile gedauert, bis das so war“, aber jetzt agiere man als Einheit. Laut Teitge wurden im Rahmen der Nachfolgefrage auch schon „erste Gespräche geführt“, weitere sollen folgen, um bis zur Sitzung alles unter Dach und Fach zu bekommen. Namen nannte der Gemeindebrandmeister noch nicht.

Von Jörg Rohlfs