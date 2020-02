Boldecker Land: Feuerwehr mit viel weniger Einsätzen – trotzdem ist viel zu tun

Weyhausen. Ehrungen und Beförderungen werden allgemein in den Versammlungen der Freiwilligen Feuerwehren des Boldecker Landes jeweils separat durchgeführt. Diesmal allerdings gab es eine Ausnahme: Die Hauptversammlung aller sechs Feuerwehren der Samtgemeinde am Sonntag in der Christian-Albinus-Oberschule erachtete Gemeindebrandmeister Karsten Teitge als den würdigen Rahmen für eine besondere Beförderung: Sie galt dem bisherigen Hauptlöschmeister und stellvertretenden Ortsbrandmeister von Weyhausen, Heiko Vahle. Er wurde zum Brandmeister befördert, erhielt dafür Urkunde und Schulterklappen und lobende Worte für sein besonderes Engagement, unter anderem als Brandschutzerzieher im SG-Bereich. Zudem wurden einige Bestellungen mit Urkunden dokumentiert. So wurde Daniela von der Ohe-Hoffmann ( Osloß) als Jugendfeuerwehrwartin für weitere drei Jahre im Amt bestätigt. Offiziell ist Sebastian Wehlauer nunmehr Sicherheitsberater, sein Stellvertreter ist Tobias Umberger (beide Bokensdorf). Für die Ausbildung mit der Motorkettensäge zeichnet Bijan Solati (Bokensdorf) verantwortlich, Thomas Merklinger ( Jembke) ist Erste-Hilfe-Beauftragter.