Regelbetrieb nach Corona-Regeln ab 22. Juni

Boldecker Land

Belegungszahlen, ein Bericht über die Zeit der Notbetreuung und ein Antrag auf Erhöhung des Zuschusses für den Waldkindergarten Barwedel waren Themen bei der Sitzung des Ausschusses für Kindertagesstättenangelegenheiten, die wegen der Corona-Regeln am Dienstagabend in der Mensa der Oberschule in Weyhausen stattfand.

Marion Idczak, Leiterin des Kindergartens in Osloß, berichtete stellvertretend für alle Einrichtungen von der Arbeit während der seit Ende April laufenden Notbetreuung, bei der aktuell 120 Kinder betreut würden. Da „glücklicherweise“ keine Kurzarbeit angeordnet worden sei, hätten die Mitarbeiterinnen teils im Homeoffice, teils in den Kitas ihre Kenntnis gesetzlicher Grundlagen aufgefrischt und Online-Fortbildungen absolviert. In den Einrichtungen „wurde wirklich alles gereinigt und desinfiziert“, Material sortiert, Kontakt zu den Kindern gehalten, das kommende Kita-Jahr vorbereitet, es seien Außengelände gepflegt, Berichte geschrieben und Inventarlisten aktualisiert worden. „Wir waren recht fleißig, aber es wird Zeit, dass es wieder los geht“, so Idczak.

Anzeige

„Genug Vorlaufzeit“

Hoffnung darauf machte Ordnungsamtsleiter Frank Oltersdorf mit der Ankündigung, dass das Land ab 22. Juni den „eingeschränkten Regelbetrieb nach Corona-Regeln“ in den Kitas gestatte. Es werde „für alle Kinder eine tägliche Betreuung geben so wie vor Corona“. Die Betreuung erfolge in den Gruppen, offene Angebote werde es nicht geben. Ob es im Einzelnen „zeitliche Einschränkungen“ geben werde, sei noch offen. Es gebe die Möglichkeit, bei Bedarf „Nicht-Fachpersonal“ in den Einrichtungen zu beschäftigen. Auf jeden Fall gebe es „genug Vorlaufzeit“, um den Neustart vorzubereiten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier berichtete von der Belegungssituation für das Kita-Jahr 2020/21, wie sie sich nach dem seit Mai (erstmals online) laufenden, noch nicht beendeten Vergabeverfahren für Betreuungsplätze darstellt. Demnach sind in den Kindergärten in Jembke und Weyhausen alle Plätze vergeben, freie gibt es noch in Barwedel (vier) und Osloß (17). 35 Kinder hätten noch keinen Platz, deshalb sei es wichtig, in Weyhausen „eine Nachmittagsgruppe einzurichten“. Der Hort in Jembke sei voll belegt, es gebe noch sechs Interessenten, in Weyhausen gibt es zwei freie Plätze. Die 30 in der Samtgemeinde vorhandenen Krippenplätze seien vergeben, auf einer Warteliste stünden 43 Kinder: „Da haben wir also noch einen ordentlichen Bedarf“, so Meier.

Zuschuss erhöhen

Vom Ausschuss empfohlen wurde die Erhöhung des Zuschusses ab dem kommenden, zweiten Betriebsjahr für den vom Verein „Wir sind draußen“ unterhaltenen Waldkindergarten Barwedel um 35 000 Euro auf 55 000 Euro. Nach Angaben der Vereinsvorsitzenden Julia Rediske und Jasmin Hoffmann sind aktuell 13 der 15 Plätze durch Kinder aus dem Boldecker Land belegt. Geplant sei die Einrichtung einer Tagespflege für Kinder, einer „Naturgruppe“ für Null- bis Dreijährige sowie einer „Jahresgruppe“, die sich jeweils an einem Samstag im Monat unter Anleitung einer Natur- und Wildnispädagogin auf dem Gelände der Waldkita trifft.

Von Jörg Rohlfs