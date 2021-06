Weyhausen

Bei der letzten regulären Sitzung des Samtgemeinderates Boldecker Land vor der Kommunalwahl in der Mensa der Oberschule am Donnerstag Abend wurde unter anderem eine Studie zur geplanten Kita Mühlenweg vorgestellt. Vorm Mensa-Eingang hatten Eltern unter dem Motto „Lasst uns nicht im Regen stehen!“ 96 Regenschirme abgelegt, als bunten Protest gegen fehlende Betreuungsplätze.

Sprecher Patrick Müller erklärte vor der Sitzung gegenüber AZ/WAZ, dass man sich „im Dialog“ befinde mit der Samtgemeinde und „langsam etwas in Bewegung kommt“. Wichtig sei, dass auch eine langfristige Lösung für die nicht ausreichende Betreuungssituation von Kindern in der Samtgemeinde gefunden werde. Die Fragestunde der Sitzung nutzte Müller, um die Dringlichkeit der Angelegenheit zu betonen.

200 Kinder, 30 Mitarbeiterinnen

Vor der Mensa protestierten Eltern mit einer Regenschirm-Aktion. Quelle: Jörg Rohlfs

Der von der Verwaltung beauftragte Architekt André Bühring stellte im Verlauf grobe Eckdaten zur geplanten Großkita im Baugebiet Tappenbeck Süd vor. Demnach könnte die fünf Kita- und fünf Krippengruppen fassende Einrichtung mit 200 Kindern und 30 Mitarbeiterinnen als zweigeschossiger Bau in umgekehrter U-Form in „modularer“ Bauweise – und daher „schnell“ – am dortigen Mühlenweg, doch errichtet durch einen Generalunternehmer, entstehen.

In zwei bis zweieinhalb Jahren könnte die „sehr große Einrichtung“ umgesetzt werden und acht bis neun Millionen Euro kosten, so Bühring, der in diesem Zusammenhang auf eine in naher Zukunft anstehende Änderung der Kulisse hinwies: „Dann gibt’s echte Fördermittel.“ Vom Rat beschlossen wurde im Anschluss an die Präsentation, für das Vergabeverfahren des Vorhabens eine Juristin zu engagieren, „um es zügig auf die Beine zu stellen“, so Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier.

„Interimslösungen“ schaffen

Ebenfalls mehrheitlich wurde der Beschluss gefasst, durch den Ausbau von Immobilien der Samtgemeinde oder den Gemeinden respektive die Anmietung von Containern „Interimslösungen“ zu schaffen beim Ausbau der Kinderbetreuungskapazitäten. Konkret soll ein Architekturbüro beurteilen, ob – mit Blick auf die Bausubstanz – im jetzigen, an die Kita angrenzenden Gemeindebüro in Bokensdorf eine weitere Gruppe eingerichtet werden kann.

Umnutzung des „Kanada-Hauses“ umstritten

Unterschiedliche Auffassungen gab’s im Rat zum Antrag der SPD-Fraktion zur kurzfristigen Umnutzung des so genannten Kanada-Hauses. Der sieht vor, das 2019 von der Samtgemeinde gekaufte Objekt neben dem Samtgemeinderathaus bis zur Fertigstellung der Mühlenweg-Kita Tagesmüttern zur Verfügung zu stellen, um die Betreuungskapazitäten der Kommune zu erhöhen. Derzeit wird das Gebäude als Außenstelle der Verwaltung genutzt. Zu einer Abstimmung über den Antrag kam es nicht.

Neue Heizungsanlage für die Grundschule Jembke

Neu im Rat: Klaus Dumschat aus Osloß. Quelle: Jörg Rohlfs

Beschlossen wurde, in der Grundschule Jembke eine neue Heizungsanlage zu installieren (175 000 Euro) sowie ebenda an der Kita zwei neue Außentreppen oder -rutschen (73 000 Euro), um „die Sicherheit über den zweiten Fluchtweg im Obergeschoss zu gewährleisten“. Und: Nach dem Rückzug von Christoph Brodocz aus dem Samtgemeinderat wurde während der dreieinhalbstündigen Sitzung Klaus Dumschat (Osloß) als neues nachrückendes Mitglied verpflichtet.

Der Osloßer Helmut Buchfelder wird in den Kreisseniorenrat entsendet. Verabschiedet wurde vom Gremium eine Kennzeichnungs- und Kastrationspflicht für Katzen.

Von Jörg Rohlfs