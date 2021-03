Boldecker Land

In Barwedel, Bokensdorf, Jembke, Osloß, Tappenbeck und Weyhausen startet die Deutsche Glasfaser am 13. März die Vorvermarktungsphase zum Breitbandausbau. Bis zum 5. Juni können Verträge abgeschlossen werden, die einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus oder die Wohnung beinhalten – wenn bis zum Stichtag mindestens 40 Prozent der anschließbaren Haushalte in den einzelnen Gemeinden dabei sind, wird ausgebaut.

Die fertige Infrastruktur werde nach Unternehmensangaben alle Haushalte in den Anschlussgebieten berücksichtigen, sodass auch „Nachzügler“ noch angeschlossen werden können – die müssten allerdings die Kosten von derzeit 750 Euro selbst tragen. Aufgrund der aktuellen Situation könnten Infoabende zurzeit nicht durchgeführt werden. Deshalb bietet die Deutsche Glasfaser ein Online-Infoabend an am Donnerstag, 18. März, ab 19 Uhr.

Teilnahme-Link und allgemeine Informationen

Die Teilnahme mit einem mobilen Endgerät ist möglich über die Zoom Meeting-ID 965-8446-6402 oder über den PC/Laptop. Den Link zur Teilnahme gibt es auf folgenden Seiten unter Termine: deutsche-glasfaser.de/barwedel, deutsche-glasfaser.de/bokensdorf, deutsche-glasfaser.de/jembke, deutsche-glasfaser.de/osloss, deutsche-glasfaser.de/tappenbeck und deutsche-glasfaser.de/weyhausen – dort gibt es auch allgemeine Infos über die Deutsche Glasfaser und ihre Produkte sowie den aktuellen Stand der „Nachfragebündelung“, sprich die Abschluss-Quote.

Darüber hinaus eröffnet am Montag, 22. März, der Deutsche Glasfaser Servicepunkt im Laischeweg 2 in Weyhausen. Dieser ist montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet und telefonisch unter (0 28 61) 8 13 34 10 erreichbar. „Beratungstermine zuhause können ebenfalls vereinbart werden“, so Projektmanager Christian Morag.

Vertriebsmitarbeiter gehen von Tür zu Tür

Breitbandausbau: Vertriebsmitarbeiter gehen von Tür zu Tür. Quelle: Uwe Anspach/dpa

In den kommenden Wochen würden Vertriebsmitarbeiter auch von Tür zu Tür gehen, Kontakt aufnehmen und auf Wunsch informieren: „Alle Mitarbeiter können sich ausweisen und kommen einer entsprechenden Aufforderung dazu auch nach.“

Von Jörg Rohlfs