Boldecker Land

Über den Verzicht von Elternbeiträgen bei Corona-bedingten Kita-Schließungen sowie die Vergabe von Gebäudereinigungsleistungen hatte der Samtgemeinderat jetzt zu befinden. Geprägt war die Präsenzsitzung am Donnerstagabend in der Mensa der Oberschule in Weyhausen allerdings von atmosphärischen Störungen innerhalb des Gremiums und Theaterdonner.

Ein Ausdruck dessen war unter anderem die knapp gehaltene Mitteilung der Finanzausschussvorsitzenden Sabine Klopp (CDU), wonach ihre Fraktion die zwecks Mehrheitsbildung mit SPD und WBL nach der Kommunalwahl 2016 gebildete Gruppe verlasse. Als Grund nannte Kloppe nach der Sitzung auf Nachfrage lediglich, dass man „nicht mehr zu gemeinsamen Auffassungen“ gelange.

Christoph Brodocz (WBL) legt sein Mandat mit sofortiger Wirkung nieder

Zuvor hatte Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier unter dem Tagesordnungspunkt „Mitteilungen“ bekannt gegeben, dass Christoph Brodocz (WBL) Ende April „mit sofortiger Wirkung“ sein Ratsmandat niedergelegt habe. Gründe für die Entscheidung des stellvertretenden Jembker Bürgermeisters wurden nicht genannt. Wer bis zur Kommunalwahl seinen Platz im Gremium übernehmen wird, werde über die Nachrücker-Liste der Wählergemeinschaft geregelt.

Arndt Fahr (SPD) brandmarkte es mit Blick auf akut fehlende Kita-Plätze „als fahrlässiges Verhalten“, dass die Behandlung eines „Anfang April“ gestellten Antrags seiner Fraktion zur Umnutzung des von der Samtgemeinde 2019 erworbenen „Kanadahauses“ für Tagesmütter-Zwecke in die nächste Sitzung verschoben wurde. Ratsvorsitzende Susanne Ziegenbein (CDU) hatte dies mit dem Hinweis gerechtfertigt, dass es sich bei der jetzigen um „eine Sondersitzung“ handele, um terminabhängige Beschlüsse zu fassen.

Anmerkung zu einer nicht öffentlich beratenen Personalangelegenheit sorgt für Unmut

Als „Behauptung“ und „nicht vorstellbar“ bezeichnete Meier eine von Fahr ferner gemachte Anmerkung „zur Geschäftsordnung“, wonach in der Vergangenheit versäumt worden sei, im Schul- und Kulturausschuss stimmberechtigte Eltern-, Lehrer- und Schülervertreter an Abstimmungen zu beteiligen. Hilka Auffahrt (WGW) regte an, das Vorgehen von Fahr „rechtlich prüfen zu lassen“ – und zwar schriftlich, als er während der Sitzung eine Personalangelegenheit aus dem Samtgemeindeausschuss „unter Schweigepflicht“ wiedergab.

Für Unmut bei Anja Meier sorgte der Beitrag von Ralf Prinke (SPD). Dieser hatte berichtet, dass er als „Kandidat“ für das Samtgemeindebürgermeisteramt Gespräche mit „Elternvertretern“ geführt habe über den Plan eines Investors, im künftigen Baugebiet Weyhausen-Nord eine „Interimskita“ mit 100 Plätzen zu errichten. Nach Sitzungsende erklärte die amtierende Bürgermeisterin, sie erwäge die Anrufung der Kommunalaufsicht bezüglich der Nennung „von Interessen Dritter“ im Zusammenhang mit einem Gebiet, für das es „noch nicht einmal einen F-Plan gibt“.

Die eigentlichen Beschlüsse fallen einstimmig

Einstimmiger Beschluss: Die Samtgemeinde verzichtet auf Elternbeiträge. Quelle: Christian Albroscheit Archiv

In den Hintergrund gedrängt wurden bei all den Scharmützeln besagte Beschlüsse. Aber es gab sie und sie wurden einstimmig gefasst. Demnach verzichtet die Samtgemeinde auf Elternbeiträge für die Zeit, in denen Kitas wegen Corona geschlossen sind. Diese Regelung gilt bis Ende des Jahres. Zugestimmt wurde auch der Auftragsvergabe für Gebäudereinigung in Liegenschaften der Samtgemeinde. Die Kosten dafür belaufen sich auf jährlich rund 210 000 Euro brutto.

Von Jörg Rohlfs