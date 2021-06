Boldecker Land

Die Wählergemeinschaft Boldecker Land nominiert Dennis Ehrhoff zum Samtgemeindebürgermeisterkandidaten für das Rathaus in Weyhausen – die Wahl am Mittwochabend im Dorfgemeinschaftshaus Weyhausen fiel einstimmig aus. Im April hatte die WBL bereits öffentlich gemacht, dass sie die Amtsinhaberin Anja Meier bei ihrer Kandidatur nicht unterstützt.

Ehrhoff lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Jembke und ist darüber mit seinen Events – darunter hier in der Region die Jembker Wiesn und die Wiesn-Party in Isenbüttel – weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Der 39-jährige Unternehmer mit dem Schwerpunkt Steuerrecht sagt von sich, es fehle ihm weder das nötige Know-How, um die unzähligen unerledigten und die noch kommenden Aufgaben zu erledigen, noch die rechtlichen Voraussetzung, denn er weise eine fast 15- jährige Verwaltungslaufbahn vor.

„Als ehemaliger Bauamtsleiter der Samtgemeinde Boldecker Land benötige ich keine Einarbeitungszeit“

„Als ehemaliger Verwaltungsleiter der Berufsbildenden Schulen in Gifhorn und ehemaliger Bauamtsleiter der Samtgemeinde Boldecker Land benötige ich keine Einarbeitungszeit“, ist Ehrhoff überzeugt. „Die Kontakte zu allen Behörden habe ich aufrechterhalten, auch über meine berufliche Veränderung in die Selbständigkeit im Jahr 2016 hinaus.“ Jetzt sei Handeln gefragt, „damit in naher Zukunft die großen Probleme im Boldecker Land, aber auch die Folgewirkung in den Mitgliedsgemeinden abgestellt und gemildert werden“.

Diese Aussage bezieht Ehrhoff beispielsweise auf den Haushalt: Noch nie habe das Boldecker Land haushaltstechnisch so schlecht dagestanden. Er wolle die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Samtgemeinde wieder optimieren. „Lassen Sie uns keine weiteren Gräben, sondern Brücken bauen.“ Gerade die politischen, technologischen, gesellschaftlichen, aber auch die demographischen Rahmenbedingungen hätten sich in den letzten zehn Jahren grundlegend gewandelt. „Wir müssen agieren und dürfen nicht nur reagieren. Gerade in Drucksituationen sind die aktuellen Schwächen der Führung der Verwaltung für alle unverkennbar!“, so Ehrhoff.

Das Motto lautet: „Neue Wege gehen“

Ehrhoff ist überzeugt, mit einem Wechsel an der Verwaltungsspitze sei auch „die prekäre Personalsituation in der Samtgemeinde“ schnellstmöglich behoben. „Es ist möglich, innerhalb kürzester Zeit die richtigen Mitarbeiter und Fachwissen auch wieder zurückzugewinnen. Wir brauchen interne Fachkräfte, anstatt externe Dienstleister einzukaufen.“ Ehrlicher Umgang mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, Bürgerinnen und Bürgern sowie Transparenz und Digitalisierung von Verwaltungsabläufen benennt er als Grundsteine, „damit wir das Boldecker Land wieder gestalten können“. Mit seinem Motto „Neue Wege gehen“ hat er ein Programm entwickelt, welches für die Zukunft ausgerichtet ist. „Verwaltung und Politik kann ganz viel Spaß machen, wenn man Beteiligt wird.“

Von der AZ-Redaktion