Trotz Corona-Pandemie bietet die Jugendpflege der Samtgemeinde Boldecker Land vom 13. bis zum 22. Oktober ein buntes Herbstferienprogramm an.

Diese Aktionen sind geplant: In der ersten Ferienwoche wird es kreativ , wenn es am Dienstag, 13. Oktober, Taschen bemalen von 16 bis 18 Uhr (ab acht Jahren) heißt. Am Mittwoch, 14. Oktober, gibt es eine Foto-Rallye von 11 bis 13 Uhr (ab zehn Jahren). Und am Donnerstag, 15. Oktober, steht Basteln von 17 bis 19.30 Uhr (ab acht Jahren) im Programm.

Wegen Corona kann es kurzfristig zu Änderungen oder Absagen kommen

Auch für die zweite Ferienwoche sind Aktionen geplant. Am Dienstag, 20. Oktober, soll es herbstliches Malen von 16 bis 18 Uhr (ab sieben Jahren) geben und am Mittwoch, 21. Oktober, eine Quiz-Rallye von 11 bis 13 Uhr (ab acht Jahren). Am Donnerstag, 22. Oktober, heißt es dann Fensterbilder gestalten von 16 bis 18 Uhr (ab acht Jahren).

Die Anmeldung erfolgt über das Online-Portal www.unser-ferienprogramm.de/boldecker-land, dort sind auch alle Infos zu den Aktionen zu finden. Bei Fragen ist das Team der Jugendpflege im Rathaus der Samtgemeinde Boldecker Land erreichbar unter Tel. (0 53 62) 97 81 20. Durch die Pandemie-Lage kann es gegebenenfalls zu kurzfristigen Änderungen oder Absagen kommen.

