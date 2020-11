Boldecker Land

Die Samtgemeinde muss neue Kita-Plätze schaffen, so viel ist sicher. Der Rat hat sich auch schon lange auf eine Fläche geeinigt: Im Baugebiet Tappenbeck Süd soll eine Zehn-Gruppen-Kita entstehen. „Aber jetzt geht es einfach nicht weiter. Alles ist sehr zäh“, bemängelt Tappenbecks Bürgermeister Ronald Mittelstädt.

Es habe vor der Entscheidung „lange Diskussionen im Rat“ gegeben, auch zu alternativen Standorten: „Aber die Flächen sind zu klein, passen nicht ins Umfeld, können verkehrlich noch schlechter angebunden werden oder liegen am Rand der Samtgemeinde“, so Mittelstädt. Eine Groß-Kita in Osloß beispielsweise mache keinen Sinn, weil dann „erst aus allen Gemeinden morgens der Verkehr dahin rollt, dann wieder zurück Richtung Arbeit.“

Anzeige

„Kurzfristig weitere Aktivitäten notwendig“

Anders sehe es aus, wenn die Samtgemeinde in Osloß (oder andernorts) einen Anbau oder eine zweite kleine Kita errichte, „in die Kinder aus der Gemeinde gehen“. Was ja nicht abwegig sei, weil auch die Zehn-Gruppen-Kita die Bedarfe nicht decken werde, weil sie auch die Container-Lösung in Tappenbeck und den maroden Kindergarten Weyhausen ersetzen soll: „Es sind kurzfristig weitere Aktivitäten notwendig.“ Ein Standort für eine Groß-Kita, die Kinder aus mehreren Orten besuchen sollen, könne aber nur zentral liegen, argumentiert Mittelstädt, der betont, dass es ihm „ernsthaft um die Sache“ geht.

Denn das 7500 Quadratmeter große Grundstück östlich des südlichen Mühlenwegs würde die Gemeinde „zum Selbstkostenpreis“ an die Samtgemeinde abtreten, damit diese dort die Kita errichten könne: „Wir könnten das Areal auch besser vermarkten.“ Tappenbeck investiere stattdessen in die Allgemeinheit. Darüber hinaus sei die Lage der geplanten Einrichtung (als Reaktion auf geäußerte gesundheitliche Bedenken) auch noch einmal verändert worden – sie würde nun ein Stück weiter weg von der 110-KV-Überlandleitung entstehen. In einer aktuellen Entwurfsplanung wird die Kita flankiert von Betreutem Wohnen und einer Altenpflegeeinrichtung.

Die Zeit läuft davon

Aktueller Entwurf: Die Lage der geplanten Groß-Kita wurde verändert. Quelle: Jörg Rohlfs

Mittelstädt sieht in der Angelegenheit die Zeit davon laufen: Unter Umständen laufe man bei dem Projekt Gefahr, dass „bis zur nächsten Kommunalwahl nicht mehr viel passiert – und danach auch erstmal wenig“. Tappenbecks Bürgermeister, selbst Mitglied im Samtgemeinderat, sieht bei dem Vorhaben „durchaus offene Fragen“. Beispielsweise zur Umsetzung: durch die Samtgemeinde, durch einen Generalunternehmer oder in einer öffentlich-privaten Partnerschaft – letzteres berge möglicherweise „finanzielle Risiken“, so Mittelstädt.

Dennoch sei der Bau der Kita am vorgesehenen Platz „der nächste Schritt“, um eine annähernd ausreichende Anzahl an Betreuungsplätzen zu schaffen. Wie man ihn den Schritt geht, müsse der Rat deshalb „jetzt und nicht irgendwann intensiv diskutieren“, fordert Ronald Mittelstädt zum Handeln auf.

Von Jörg Rohlfs