Boldecker Land

Einmal im Jahr aktualisiert die Jugendförderung der Samtgemeinde Boldecker Land ihre 15-seitige Broschüre „Ordentlich was los“, in der alle Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in den sechs Mitgliedsgemeinden aufgelistet sind. Von Cheerleading über Musizieren bis Tennis stehen Hinweise über das, was die Vereine und Verbände so im Angebot haben. Und die Broschüre informiert auch darüber, welches Angebot für welches Alter geeignet ist.

Auch Kontakte zu Anbietern in der Nachbarschaft

Nach Gemeinden geordnet, sind Uhrzeiten der regelmäßigen Veranstaltungen und die jweiligen Ansprechpartner aufgezählt. Da kommt die Jugendfeuerwehr aus Barwedel ebenso vor wie der Karate-Club Nippon, der sein Training in Bokensdorf anbietet, und Creative Dance für Drei- bis Sechsjährige im Sportverein Jembke. Kirchengemeinden, DRK und The Crescenters tauchen auf, und die Jugendförderung hat auch die Internetadressen der Pfadfinder in Wolfsburg, der DLRG in Vorsfelde und Wolfsburg sowie besonderer Sportangebote in Wolfsburg in die Broschüre integriert.

Wenn Vereine mit ihren Angeboten in die Broschüre aufgenommen werden möchten oder wenn sich Angebote verändern – Uhrzeiten zum Beispiel –, können sich die Anbieter für die nächste Auflage bei der Jugendpflegerin Jennifer Drees melden.

Ansprechpartner für Probleme jeglicher Art

Nicht nur das Freizeitangebot wird in der Broschüre dargestellt, sondern es sind auch verschiedene Beratungsstellen genannt, die Unterstützung anbieten: Jobwerk, Jugend- und Drogenberatung, Pro Familia, Telefonseelsorge, Erziehungsberatung und Schuldenberatung gehören beispielsweise mit dazu.

