Boldecker Land

Kita-Plätze und die Klanze-Nord: Diese Themen prägten auch den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Samtgemeinde am Donnerstag.

Einige Eltern begrüßten die Ausschussmitglieder vor der Mensa der Christian-Albinus-Schule in Weyhausen mit einer kleinen Mauer aus Stein und einem Plakat mit der Aufschrift „Die ersten Steine sind gelegt, jetzt seid ihr dran“. Nicht nur durch diese Aktion wurde die Wichtigkeit des durchaus facettenreichen Dauer-Themas – Schaffung weiterer Kita-Plätze – deutlich. Das zeigten auch die kontroversen Diskussionen in der rund anderthalbstündigen Sitzung. Die einzelnen Themen wurden teils unter verschiedenen Tagesordnungspunkten besprochen.

Vorarbeit für die Kita am Mühlenweg

Klanze-Nord in Weyhausen: Der Ausschuss empfahl eine F-Plan-Änderung. Quelle: Alexander Täger

Etwa das Thema geplante Kita zwischen Weyhausen und Tappenbeck am Mühlenweg: Zusammengefasst sprach sich der Ausschuss einstimmig für eine Flächennutzungsplanänderung (F-Plan) aus, die Voraussetzung für einen Bebauungsplan ist. Tappenbecks Bürgermeister Ronald Mittelstädt (WBL) sagte, er freue sich, dass der Punkt „nun endlich auf der Tagesordnung“ sei, kritisierte aber, dass in Sachen F-Plan zu lange nichts passiert sei. Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier fand den Vorwurf „unfair“: Das Grundstück sei nach vielen Debatten über den Verlauf der Hochspannungsleitung mehrfach verschoben worden. Zudem sei die Änderung des F-Plans zeitlich unschädlich. Es sei auch keine Groß-Kita, fügte Meier später hinzu, sondern eine Kita und eine Krippe mit jeweils fünf Gruppen. Diese Einrichtungen würden bloß den Bedarf von Tappenbeck und Weyhausen decken. Die Diskussionen darüber seien verantwortungslos und gingen am Thema vorbei: „Es gibt gar keinen idealeren Ort als den Mühlenweg, wo die Gemeinden Weyhausen und Tappenbeck zusammenwachsen.“

Thema F-Plan für das Baugebiet Klanze-Nord: Karin Loock (Grüne) bemängelte fehlende Absprachen zwischen Gemeinden und Samtgemeinde, damit die Infrastruktur von Schulen und Kitas angepasst werden könne. Meier sah es ähnlich und durch das Baugebiet die Gefahr einer Verschärfung beim derzeitigen Engpass in der Kinderbetreuung. Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden müssten zusammenarbeiten. Der Ausschuss befürwortete eine F-Plan-Änderung für die Klanze-Nord bei vier Ja- und einer Nein-Stimme. Im Fall der F-Plan-Änderung würde das Mischgebiet zu einem Gebiet für Wohnbauflächen werden. Für Ralf Prinke (SPD) ein guter Schritt: Durch diese Änderung werde das Gebiet dörflicher.

Ohne Vertrags-Entwurf für die Kita in der Klanze-Nord kann der Rat nicht entscheiden

Thema „Investoren-Kita“: Wie berichtet, hat ein Investor angeboten, für 30 Monate kostenlos eine Kita in Modulbauweise in der Klanze-Nord in Weyhausen zu errichten. Sollte die Kita dauerhaft benötigt werden, könnte die Samtgemeinde mit dem Investor über den Preis verhandeln. Derzeit liege kein Angebot in Form eines Vertrags-Entwurfes vor, sagte Meier. Wenn dieses eingehe, würden die rechtlichen Fragen geklärt, danach könne der Rat darüber entscheiden. „Es gibt Vergabekriterien, Richtlinien und Gesetze, an die sich gehalten werden muss.“

Weitere Themen im Ausschuss Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss empfahl unter anderem eine Änderung des F-Plans für den Reiterhof in Weyhausen. Außerdem muss ein zweiter Rettungsweg in der Kita Jembke erstellt werden, entweder mit Treppen oder Flucht-Rutschen. Die Heizungsanlage der Grundschule Jembke soll saniert werden. Bei einer Enthaltung empfohlen wurde der Grundsatzbeschluss zur Schaffung von Interims-Betreuungsplätzen für je zwei Kita- beziehungsweise Krippen-Gruppen in einem Bestandsgebäude – sollte das nicht gehen, sollen Container angemietet werden. Empfohlen wurde ferner, durch einen Architekten prüfen zu lassen, ob in der Kita Bokensdorf Plätze geschaffen werden können. Die Entscheidung trifft der Samtgemeinderat, der am Donnerstag, 24. Juni, 18 Uhr, in der Mensa der Oberschule Weyhausen das nächste Mal zusammenkommt.

Prinke bemängelte, dass das Thema entgegen eines SPD-Antrags nicht als eigener Punt auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Zudem seien den Mitgliedern Unterlagen vom Investor geschickt und nicht von der Verwaltung verteilt worden. Auch was eine rechtliche Überprüfung angehe, sei der Ausschuss zu beteiligen, so Prinke, der dies als „Verzögerungstaktik“ bezeichnete. Loock sagte zum Thema Kita in der Klanze-Nord: „Ich finde, hier wird unsere Notsituation der fehlenden Kita-Plätze ausgenutzt, um Baurecht zu erhalten.“

Von Alexander Täger