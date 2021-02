Boldecker Land

Die Feuerwehren in der Samtgemeinde verzeichneten 2020 insgesamt 67 Einsätze. Allerdings waren darunter auch wieder – wie schon im Jahr davor – 41 Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen, die sich als Fehlalarme erwiesen. Die meisten davon bei Bertrandt in Tappenbeck, wie Gemeindebrandmeister Karsten Teitge bilanziert.

Das Thema der Fehlalarme bei dem Entwicklungsdienstleister für die Automobilindustrie ist nicht neu für die Feuerwehr. Dass es im vergangenen Jahr wieder so viele waren, schreibt Teitge dem Wachstum des Betriebs zu: „Da qualmt beim Test schon mal ein Zahnriemen oder eine Klimakammer öffnet sich.“ Besserung schon fürs laufende Jahr erhofft sich der Feuerwehrchef definitiv von der erfolgten Rekrutierung von 20 Bertrandt-Mitarbeitern – die in ihren Heimatorten Feuerwehrleute sind – für die Wehr Tappenbeck.

Nicht nur bei Bertrandt gibt es Fehlalarme

Besserung in Sicht: Bei Bertrandt in Tappenbeck sollen Fehlalarme künftig vermieden werden. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Die neuen Kameraden rücken seit November nicht nur bei Bedarf mit aus, sondern sind auch immer im Wechsel tageweise zuständig, wenn es darum geht, umgehend zu prüfen, ob die Brandmeldeanlage wieder eine Falschmeldung raus gibt oder ein Ernstfall vorliegt – und dies per Funk an die Leitstelle durchgeben. „Aber nicht nur bei Bertrandt gibt es Fehlalarme“, weiß Karsten Teitge. Fünfmal gab es 2020 auch in einem Hotel in Weyhausen welche wegen eines Defekts an der Klimaanlage.

„Echte“ Einsätze hatten die Wehren im vergangenen Jahr 26 (2019: 29), davon waren 14 technische Hilfeleistungen, unter anderem bei erneuten Überschwemmungen in Weyhausen, Tappenbeck und Osloß infolge von Starkregenereignissen. Diesmal seien die Feuerwehren besser vorbereitet gewesen, nicht nur technisch durch die Anschaffung zusätzlicher Tauchpumpen: „Wir wussten schon, wo wir wie angreifen mussten.“ Auch die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe seien sofort „ins Boot geholt“ worden.

Achtmal musste ein Feuer bekämpft werden

„Es gab nur wenige Verkehrsunfälle“, kann Teitge ebenfalls berichten, der dies auf geringeres Verkehrsaufkommen als Folge von Corona zurückführt: „Die Leute waren mehr zuhause.“ Feuer musste achtmal bekämpft werden: bei zwei Entstehungsbränden, zwei Klein- sowie zwei Großbränden – einer davon war das Feuer im Dorfgemeinschaftshaus in Brome.

Truppmannausbildung und Hygienekonzept

Froh und stolz ist der Gemeindebrandmeister, dass trotz Corona 2020 eine Truppmannausbildung stattfand. Und dass das wegen Corona erarbeitete Hygienekonzept für die Feuerwehren „zwar erst spät im November“, aber dafür umfassend umgesetzt wurde und ebenso konsequent eingehalten werde. „Nur so geht’s“, meint Karsten Teitge. Dienste in Gruppenstärke habe es 2020 lediglich während zwei Monaten gegeben, ansonsten fanden und finden nach wie vor in den Ortswehren Online-Treffen statt, beispielsweise zum Thema Unfallverhütung.

Online-Treffen auf allen Ebenen

Auch die Funktionsträger kämen alle zwei Wochen zu Online-Sitzungen zusammen und einmal im Monat auch alle Ortsbrandmeister mit Verantwortlichen bei der Samtgemeinde, um anstehende Themen zu besprechen: „Aber es ist nicht wie ein Gespräch sonst ist“, meint Karsten Teitge, „weil man die Reaktionen der Teilnehmer auf das Gesagte gar nicht so mitbekommt. Es stört schon, wenn man sich nicht wirklich sehen kann.“

Von Jörg Rohlfs