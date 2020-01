Feuerwehrhaus, neue Kita und Digitalpakt sind abzuarbeiten

Boldecker Land

Wenn man die Bürgermeisterin fragt, welches in diesem Jahr in der Samtgemeinde die wichtigsten Vorhaben sind, bekommt man folgende Antwort von Anja Meier: „Das Feuerwehrhaus in Bokensdorf, die Vorbereitung des Kita-Neubaus für Weyhausen und die Umsetzung des Digitalpakts in den Schulen.“

Schön und funktional

„In Bokensdorf läuft es gut“, kann sie zu dem von den Brandschützern im Ort heiß ersehnten Neubaus vermelden. Die Bürgermeisterin freue sich sehr, dass „diese unter anderem bei den Atemschutzgeräteträgern sehr aktive Wehr“ noch in diesem Jahr ein „funktionsfähiges“, schönes und funktionales Haus haben werde – funktionsfähig mit Blick auf die Fahrzeuge, die im jetzigen Feuerwehrhaus aufgrund seiner Größe nicht untergebracht werden können.

Der mit Abstand größte Brocken für die Samtgemeinde ist der Neubau einer Kita – zwar auf Tappenbecker Gebiet in dessen Neubaugebiet „Süd“, aber auch als Ersatz für die bestehende, baulich in die Jahre gekommene Einrichtung in Weyhausen. Die neue soll in fünf Kindergartengruppen 125 Plätze bieten sowie in weiteren fünf Gruppen 75 Krippenplätze bieten.

Wachsender Bedarf

Die Errichtung des Komplexes, dessen Kosten derzeit auf rund neun Millionen Euro taxiert werden, erfolge laut Anja Meier in konventioneller Bauweise. Die Projekt soll zügig voran gebracht werden, um zeitnah den stetig wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen zu befriedigen. Deshalb werde, wie schon zuletzt beim Feuerwehrhaus Bokensdorf der Samtgemeinderat die nötigen Aufgaben und Entscheidungen an den Verwaltungsausschuss delegieren.

„Alle ins Boot holen“

Was die Meinungsfindung bei der Detailplanung des Baus betreffe – und um die Einrichtung „state of the art“ zu erstellen – soll diese in einer öffentlich-privaten Partnerschaft erfolgen. Außerdem sollen bei der Planung die Verantwortlichen aus allen zehn Kitas der Samtgemeinde „mit ins Boot geholt werden“, vor allem aber auch die Kindertagesstättenkoordinatorin Anika Jog, als „Schnittstelle“ für alle Beteiligten. Spätestens 2021 soll mit dem Bau der Einrichtung begonnen werden.

Digitalpakt umsetzen

Umgesetzt werden soll noch in diesem Jahr die Maßnahmen an den Schulen im Rahmen des „ Digitalpakts“ des Bundes, aus dem die Samtgemeinde 270 000 Euro an Fördergeldern erhalten werde, so Anja Meier. Nutznießer (mit nach Schülerzahlen differierendem Beträgen) sind die Grundschulen in Jembke, Weyhausen und Osloß sowie die Oberschule in Weyhausen. Welche Maßnahmen zur digitalen Aufrüstung getroffen würden, werde mit fachlicher Unterstützung des Landkreises Gifhorn und anhand der „pädagogischen Konzepte“ der Schulen entschieden.

Zeichen setzen

Und um 2020 „Zeichen zu setzen“ beim Thema Naturschutz, will die Samtgemeinde gemeinsam mit Unterstützung der Landwirtschaftskammer ihre Liegenschaften daraufhin prüfen, ob diese zumindest teils „als Blühflächen geeignet sind“, und Kooperationen mit Schulen im Bereich Klima und Umwelt anstreben. Und schließlich sollen in diesem Jahr auch noch neue Büroräume im ehemaligen „Kanada-Haus“ neben der Hauptverwaltung bezogen werden: „Derzeit sind wir dabei, das Haus in unsere IT-Struktur einzubinden.“

Von Jörg Rohlfs