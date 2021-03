Boldecker Land

Für die Stilllegung der Kläranlage Weyhausen zum Jahresende haben die Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) mit weiteren Arbeiten begonnen: Damit das Schmutzwasser der Gemeinden Osloß, Weyhausen und Tappenbeck zum Klärwerk Wolfsburg geleitet und gereinigt werden kann, ist der Bau einer neuen Druckleitung im Mühlenweg nötig, der bis zur Jahresmitte abgeschlossen sein soll.

„Außerdem beginnen im April die Umbauarbeiten am vorhandenen Schmutzwasserpumpwerk Iffiegarten in Weyhausen“, informiert Burkhardt Noltemeyer, Leiter der Planungs- und Bauabteilung der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe. Von dort aus wird ein neuer Druckleitungsabschnitt bis nördlich der Bundesstraße 188 verlegt.

Behinderungen auf der B188 möglich

Dabei soll die notwendige Querung der Bundesstraße „in geschlossener Bauweise“ durchgeführt werden – das heißt, die Verlegung erfolgt mittels eines speziellen Bohrverfahrens unterirdisch. „Ziel ist es, den Straßenverkehr möglichst offen zu halten. Ganz vermeiden lassen sich Behinderungen aber nicht“, so Noltemeyer, der die Verkehrsteilnehmer dafür um Verständnis bittet.

Ein weiterer wichtiger Baustein für die Stilllegung der Kläranlage Weyhausen sei das neue „Schmutzwasserhauptpumpwerk Tappenwerk“, das tiefbautechnisch bereits fertig ist und bis zur Jahresmitte betriebsfertig sein wird. Danach kann das bisherige, für Störungen anfällige Schmutzwasserpumpwerk in der zweiten Jahreshälfte außer Betrieb genommen und das Schmutzwasser zum Klärwerk Wolfsburg geleitet werden.

Regenwasserbecken Klanze wird vergrößert

Steht an: Das Regenwasserbecken Klanze soll vergrößert werden. Quelle: Sebastian Preuß

„Es wird in diesem Jahr hier seitens der WEB viel gebaut“, sagt Planer Frank Knoke und kündigt an, dass das gemeinsam mit der Gemeinde initiierte Projekt „Vergrößerung des Regenwasserbeckens Klanze“ in Weyhausen jetzt realisiert werden könne. „Sofern die Witterungsverhältnisse es zulassen, kann mit dem Bau dieses Elements der Starkregenvorsorge in Weyhausen noch in diesem Monat begonnen werden“, so Knoke.

Absatzbecken wird eingezäunt

Auch hier sei es das Ziel, die Einschränkungen für den Verkehr und die benachbarte Parkplatznutzung so klein wie möglich zu halten. „Nach der Fertigstellung voraussichtlich im Mai wird die Beckenkapazität mehr als 300 Kubikmeter erhöht worden sein“, erklärt Knoke. In Absprache mit der Gemeinde ist vorgesehen, das vorgeschaltete Absetzbecken im Anschluss mit einer Einzäunung zu versehen.

Von der AZ-Redaktion