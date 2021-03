Bokensdorf

Christina Burgermeister ist in Mexiko geboren, lebt seit acht Jahren in Deutschland und seit fünf Jahren in der Siedlung Wohnen am Golfplatz. 2020 wiederbelebte sie, um den Belastungen durch Corona etwas entgegen zu setzen, eine Beschäftigung aus Jugendtagen und fing an zu laufen. Am 21. März startet die 35-Jährige zu ihrem ersten Marathon – beim Tarahumara-Lauf, der die gleichnamigen, als Läufer berühmten mittelamerikanischen Indianer unterstützt.

Die Mutter von Dominik und Mia stammt aus Tapachula, dem südlichsten Punkt Mexikos an der Grenze zu Guatemala, 20 Kilometer entfernt von der Pazifikküste. „Früher bin ich mit meinem Papa oft zusammen gelaufen.“ Später studierte sie Internationale Wirtschaft in Puebla. Dort lernte Christina ihren Mann Thomas kennen, der dort für Volkswagen Mexiko arbeitete. Sie heirateten und gingen zusammen mit Hund Basti in sein Heimatland. Nach drei Jahren in Gifhorn zogen sie um nach Bokensdorf.

Kindererziehung und Haushaltsführung

Zuerst kam Mia auf die Welt, die im Wechselmodell die Grundschule in Jembke besucht, drei Jahre später Dominik, der wegen Corona nicht in die Kita geht. Thomas Burgermeister ist Mitglied des Bokensdorfer Gemeinderates und arbeitet derzeit im Homeoffice: „Auch nicht immer einfach.“ Weil Kindererziehung und Haushaltsführung ein Fulltimejob sind, ist Christina – die in Mexiko noch immer Garcia heißt, weil sich dort der Name durch eine Eheschließung nicht ändert – in Deutschland bislang noch keinem bezahlten Job nachgegangen.

„Ich bin froh, mit meiner Familie hier zu sein.“ In Mexiko habe sich die Sicherheitslage verschlechtert, die Gewalt habe zugenommen, verantwortlich sei der Drogenhandel, Corona habe die sozialen und ökonomischen Probleme verschärft, meint Christina Burgermeister: „Wenn man Kinder hat, fängt man an, sich Sorgen zu machen.“ Das Coronajahr 2020 brachte auch in Deutschland bis dato ungekannte Belastungen in die Familien. Die Auswanderin besann sich, schnürte die Laufschuhe und lief los – dem Alltagsstress davon.

Negative Gedanken fallen ab

Wasser reichen: Christina wird unterstützt durch ihre Familie. Quelle: Jörg Rohlfs

Es sei eine Herausforderung gewesen und ihr schwer gefallen: „Jetzt liebe ich es.“ Beim Training halfen ihr mit gutem Rat eine Freundin in Mexiko, selbst Marathonläuferin, und Meditationsübungen. Laufen tut Christina allein, am liebsten auf der Krone des Elbeseitenkanals in Richtung Norden und zurück: „Da oben ist es schön.“ Negative Gedanken fallen ab und nach 20 Kilometern spürt man die körperlichen Schmerzen nicht mehr. Im November lief sie den ersten Halbmarathon ihres Lebens. Natürlich „virtuell“. Jetzt steht der Tarahumara-Marathon an, virtuell natürlich.

Deutlich unter vier Stunden bleiben

Christina freut sich auf „das Rennen“, zu dem am Sonntag, 21. März, 1500 Läufer auf der ganzen Welt starten, in Mexiko auch Angehörige des indigenen Stammes der Tarahumara, und sie auf dem Kanal in einem Tarahumara-Shirt. Thomas und der Rest der Familie werden ihr alle zehn Kilometer etwas zu trinken reichen. Mit dem Lauf wird eine Stiftung unterstützt, die wiederum die Tarahumara unterstützt. Christina Burgermeister hofft, dass zumindest ein Teil des Startgeldes von 70 Euro – in dem ein Tarahumara-Shirt und eine aus Holz geschnitzte Medaille inbegriffen sind – bei dem legendären „Laufvolk“ ankommt. Und sie will deutlich unter vier Stunden bleiben.

Von Jörg Rohlfs