Bokensdorf

Jennifer Georg bleibt Bokensdorfer Bürgermeisterin, der Rat wählte sie bei seiner konstituierenden Sitzung am Mittwoch Abend einstimmig erneut in dieses Amt. Ebenso wie ihre bisherige Stellvertreterin Sandra Wagner und Gaylord Mahn als allgemeiner Verwaltungsvertreter. Alle drei gehören der FWB an.

Trio: Jennifer Georg (v.l.), Sandra Wagner, Gaylord Mahn. Quelle: Regine Günther

Die Sitzung fand reges Interesse: Neben den Bürgermeistern der anderen Mitgliedsgemeinden sowie dem designierten Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff waren 23 Bürger ins Schützenhaus gekommen. Sie erlebten, wie der als Einzelbewerber wieder in den Rat gewählte Altersvorsitzende Volkhard Widdecke die Bürgermeisterwahl leitete: „Thomas Gottschalk macht es noch mal, dann kann ich das auch.“ Danach übernahm Georg die Leitung der Versammlung und verabschiedete Jennifer Zwerne und Uwe Hollstein sowie in Abwesenheit Thorsten Hogrefe als Mitglieder des Rates.

Neue Geschäftsordnung soll noch beraten werden

In den Verwaltungsausschuss gewählt wurde neben der Bürgermeisterin Sandra Wagner und Arndt Fahr (SPD) – der ferner mit Mathias Apelt (SPD) und Widdecke eine Fraktion bildet. Letzterer stellte, unterstützt von Fahr, im Verlauf der Sitzung den Antrag, den Beschluss über die Geschäftsordnung des neuen Rates zu vertagen, da sie Passagen enthielte, zu denen Diskussionsbedarf bestehe. Der Rat folgte dem Antrag einstimmig, die Geschäftsordnung soll in der nächsten ordentlichen Sitzung beraten werden.

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde ist zukünftig besetzt mit Stefan Wagner (FWB) als Vorsitzendem sowie Thorsten Nachtigall (FWG) – der für Thomas Koschel in den Rat nachrückte, welcher auf sein Mandat verzichtete – und Mathias Apelt. Gegen Ende der Sitzung betonte die alte und neue Bürgermeisterin, es sei ihr daran gelegen, dass man im neuen Rat ebenso wie im vorherigen „auf Augenhöhe und fair miteinander umgeht und immer im Gespräch bleibt“.

Im neuen Rat vertreten sind neben den Genannten ferner Thomas Burgermeister (FWB), Norbert Schulze (Grüne) und Thorsten Willi Elsner (AfD).

Von Jörg Rohlfs