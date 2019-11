Bokensdorf

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwochvormittag in Bokensdorf ereignete. Ein bislang unbekannter Lastwagen oder Kleintransporter fuhr in der Zeit zwischen 7 Uhr und 11.20 Uhr eine Straßenlaterne im Mühlenweg 2, direkt vor dem Bokensdorfer Feuerwehrhaus, um. Der Sachschaden beläuft sich auf 3000 Euro. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei in Weyhausen unter Telefon (0 53 62) 9 32 90.

Von OTS