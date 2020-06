Katze taucht nach zwei Jahren wieder auf

Bokensdorf

Als Daisy zurückkehrte, war sie fit, aber abgemagert und verdrückte fünf Päckchen Nassfutter. „Sie war sehr verängstigt, fauchte und ließ sich kaum anfassen“, berichtet Alyssa Lärz, die ihre Katze Anfang Mai wieder bekam. Zwei Jahre lang war das Tier verschwunden.

„Sie war auf einmal weg“, erinnert sich die 24-Jährige an das Verschwinden der damals sechs Monate alten Freigängerin, die schon immer „ein Wildfang“ gewesen sei. Wieder aufgetaucht ist Daisy in einem Garten in Rühen, 15 Kilometer von Bokensdorf entfernt. Wie die getigerte Katze dorthin kam und was sie in den zwei Jahren er- und überlebt hat, möchte ihre Halterin sich eigentlich lieber gar nicht vorstellen: „Kälte, Blitz und Donner – da wird mir ganz mulmig.“ Auch nicht, dass möglicherweise ein Katzenhasser Daisy seinerzeit einfing und irgendwo aussetzte: „Ich mag nicht so schlecht von anderen Menschen denken“, lautet die Begründung.

Flyer aufgehängt

„Erleichtert“: Alyssa Lärz ist froh, dass Daisy wieder zuhause ist. Quelle: Jörg Rohlfs

Alyssa März tat alles, um ihren Teilzeitstubentiger wieder zu bekommen, hängte ungezählte Flyer im Ort auf, machte mobil in sozialen Netzwerken und ging von Haustür zu Haustür und klingelte, um nach Daisy zu fragen. Aber es half alles nichts, keiner hatte sie gesehen und es gab keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Aber dann war die Katze von Alyssa Lärz’ Mutter, kurz bevor sie kastriert werden sollte, ein zweites Mal trächtig – Daisy stammte aus dem ersten Wurf – und ein Katerchen fand den Weg zu der Bäckereifachangestellten und ihrem Freund Volker Raguse. Auch an dem 26-Jährigen war das Verschwinden der ersten Katze nicht spurlos vorüber gegangen.

Und dann verschwand auch Kasimir, wie das Tier mittlerweile hieß, am 23. August vergangenen Jahres: „Wir waren sehr traurig und haben uns da geschworen, dass wir keine Tiere mehr haben würden“, so Lärz. Der Kater ist bis heute nicht wieder aufgetaucht, „aber die Hoffnung stirbt zuletzt – siehe Daisy.“ Alyssa fiel aus allen Wolken, als sie Anfang Mai während der Arbeit einen Anruf erhielt von einem Rühener, in dessen Garten die Katze immer wieder aufgetaucht war. Der Finder habe sie mit Leckerlis angelockt und, weil er ein Lesegerät besaß, den bei Daisy implantierten Chip ausgelesen können, auf dem auch die Telefonnummer ihrer Halterin gespeichert ist.

Bei Null anfangen

Sofort machte Alyssa Lärz sich mit einer Katzenbox auf den Weg nach Rühen: „Ich war so aufgeregt und erleichtert.“ Dort angekommen, kam die Dreifarbige sofort angerannt, um dann einen großen Bogen um sie zu machen. Irgendwie bekam sie sie dann doch in die Box. Zuhause benahm sich die Katze, „als wäre sie niemals weg gewesen“, okkupierte ihr Schlafsofa und alte Gewohnheiten. Was allerdings die Beziehung zwischen Mensch und Tier angeht, „mussten wir praktisch wieder bei Null anfangen“. Daisy lässt sich zweimal streicheln oder bleibt maximal ein paar Sekunden auf dem Schoß sitzen – und spritzt dann davon. „Wer weiß, was sie in den zwei Jahren draußen alles erlebt hat“, fragt sich Alyssa Lärz dann manchmal doch. Daisy schweigt dazu. Und zwickt ihre Menschen hin und wieder in den Finger.

Von Jörg Rohlfs