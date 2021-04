Bokensdorf

Die Bokensdorfer Feuerwehrleute hatten den Tag schon herbeigesehnt, die offizielle Schlüsselübergabe für ihr neues Feuerwehrhaus. Nun war es so weit, Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier stellte den hochmodernen Neubau in den Dienst – wenn auch in deutlich kleinerem Rahmen als geplant. Nur einen Katzensprung entfernt vom alten Domizil entstand der Bau, eines der modernsten Feuerwehrhäuser der Region, auf das nicht nur die Wehr ausgesprochen stolz ist, sondern auch Anja Meier.

Der eingeschossige Flachdachbau mit knapp 465 Quadratmetern Nutzfläche fügt sich stimmig in das Gesamtbild des Ortes ein. „Das Gebäude ist ästhetisch, aber vor allem funktional auf dem neuesten Stand“, begeistert sich Anja Meier, der dieses Projekt „ein echtes Herzensanliegen“ war. Der von der Samtgemeinde beauftragte Architekt Dierk Thiede setzte es für etwa 1,2 Millionen Euro Baukosten um.

Den Bogen geschlagen vom früheren Spritzenhaus zum hochmodernen Zweckbau

„Bei diesem Neubau haben wir eine moderne Sprache in der Architektur gewählt und den Bogen geschlagen vom früheren Spritzenhaus, das nicht mehr als eine Garage mit ein paar Kleiderhaken war, hin zu einem hochmodernen Zweckbau“, sagt die Verwaltungschefin. „Außerdem ist der Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr ein Dienst für die Gemeinschaft. Der Neubau sollte auch die große Wertschätzung dieses Engagements verkörpern.“

Im Neubau integriert ist ein großer, heller Versammlungsraum, eine eigene Räumlichkeit für die Jugendfeuerwehr, ein gläsernes Brandmeisterbüro, aus dem der Brandmeister die An- und Abfahrten der Truppe im Blick hat, sowie moderne, pflegeleichte und ansprechende Umkleide- und Sanitärräume für Männer und Frauen. Darüber hinaus wurde eine geräumige Küche installiert.

Die Historie des neuen Feuerwehrhauses 20. Juni 2017: Der Rat der Samtgemeinde beschließt den seit Ende 2016 angedachten Neubau eines Feuerwehrhauses in Bokensdorf. Eine Erweiterung des vorhandenen Gebäudes wäre unwirtschaftlich, das vorgesehene neue Löschfahrzeug hätte nicht mehr in die Fahrzeughalle gepasst. Zwei Standorte standen zur Auswahl, die Mehrheit entschied sich für die Fläche nördlich des bestehenden Gerätehauses. 21. September 2017: Erste Entwurfs-Präsentation für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses durch Architekt Dierk Thiede. 13. Januar 2018: Erste Präsentation des Architekten-Entwurfs im Rat der Samtgemeinde. 15. März 2018: Der Rat der Samtgemeinde stimmt den Entwurfsplanungen zu und beauftragt Dierk Thiede mit allen weiteren Leistungsphasen für den Neubau. Der Bauantrag kann gestellt werden. 21. Oktober 2019: Gemeinsam mit Gemeindebrandmeister Karsten Teitge, Ortsbrandmeister Mathias Deierling sowie dem Architekten Thiede nimmt Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier den symbolisch ersten Spatenstich für den Neubau vor. 27. Februar 2020: Richtfest. Der Rohbau steht. 17 Wochen nach dem ersten Spatenstich – und, was an dem Tag noch niemand ahnt, kurz vor dem ersten Lockdown – kann in Bokensdorf mit 60 Gästen noch zünftig Richtfest gefeiert werden. 8. April 2021: Schlüsselübergabe durch Samtgemeindebürgermeisterin Anja Meier

Es gibt die beheizbare Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen und einer Fahrzeugabgas-Absauganlage, einem Alarmmonitor an der Wand, der die Einsatzbefehle der Feuerwehrzentrale in Gifhorn anzeigt, einer Stiefelwaschgelegenheit und einer Werkstatt für die Ausrüstung. Vor den Aluminiumfenstern des Gebäudes befinden sich elektrische Rollläden, die sowohl dem sommerlichen Wärmeschutz, dem Einbruchschutz als auch der Energieeinsparung im Winter dienen. Und das ferngesteuert über eine Handy-App: „Wir haben uns für modernste technische Lösungen entschieden, nämlich für automatisierte Steuerung“, berichtet Bauamtsleiter Sebastian Exner. Dasselbe gilt für die Heiztechnik: „Auch die Raumtemperatur oder Innentemperatur kann per Handy-App rauf- und runtergeregelt werden, damit können wir im Winter deutlich Energiekosten sparen.“

Offizielle Schlüsselübergabe: Anja Meier und Matthias Deierling. Quelle: Samtgemeinde Boldecker Land

Notstrom-Anschluss und Anschluss für ein Glasfaserkabel sind vorhanden

Damit so viel moderne Technik auch bei Stromausfall funktioniert, wurde der Anschluss für eine Notstromeinspeisung per Notstrom-Generator installiert. Und im Technikraum befindet sich auch ein Anschluss für ein Glasfaserkabel, sobald Bokensdorf das schnelle Internet bekommt. „Mit diesem Neubau ist die Samtgemeinde Boldecker Land auf viele Jahre bestens gerüstet“, ist Anja Meier überzeugt. „Diese Immobilie ist ein Meilenstein.“

Bedauerlicherweise musste die Schlüsselübergabe aufgrund der Pandemie im kleinsten Kreise stattfinden. „Wir hoffen, bald alle zu einem Tag der offenen Tür einladen zu dürfen, um dieses funktionale und architektonisch ansprechende Gebäude vorstellen zu können“, so Anja Meier.

Von der AZ-Redaktion