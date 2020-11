Bokensdorf

Auf die Zielgerade eingebogen ist der Bau des neuen Feuerwehrhauses. Aller Voraussicht nach werden die Arbeiten noch vor Weihnachten abgeschlossen. In Sachen Umzug vom alten ins neue Zuhause macht sich die Feuerwehr keinen Stress: „Der wird zum Frühjahr erfolgen“, so Gemeindebrandmeister Karsten Teitge.

Baustart für das mit 1,2 Millionen Euro veranschlagte Projekt war vor rund 13 Monaten. Nach Angaben von Samtgemeinde-Bauamtsleiter Sebastian Exner ist das neue Feuerwehrhaus mittlerweile „zu 98 Prozent fertig“. Erfolgen müsse noch der Anschluss der Ver- und Entsorgungsleitungen inklusive Dachentwässerung. Ansonsten seien die das Gebäude betreffenden Arbeiten weitgehend abgeschlossen, das Hauptaugenmerk liege inzwischen auf der Fertigstellung der Außenanlagen sprich die Erstellung von Stellplätzen, Vorplatz und Ausfahrt auf die Grußendorfer Straße.

Das neue Fahrzeug wird nicht vor August 2020 ausgeliefert

Größere Verzögerungen wegen Corona gab es im Bauverlauf nicht. Für den Umzug respektive die Einrichtung des Neubaus, den die Feuerwehr in Eigenregie erledigt, sorgen die Pandemieregeln natürlich für Verzug: „Es dürfen immer nur zwei, drei Kameraden zeitgleich tätig werden.“ Andererseits ist diese Tatsache kein Beinbruch: „Wir müssen nicht auf Biegen und Brechen sofort umziehen. Uns treibt keiner“, so Teitge. Das bereits bestellte neue Fahrzeug der Bokensdorfer Wehr, dessen Anschaffung den Neubau letztlich nötig gemacht hatte – neben veränderten gesetzlichen Anforderungen, von denen das jetzige Feuerwehrhaus „keine einzige mehr erfüllt“ – werde nicht vor August nächsten Jahres ausgeliefert.

Nach Fertigstellung des Feuerwehrhauses und Indienststellung des LF 10 in Bokensdorf werde die Feuerwehr im Boldecker Land „sehr gut aufgestellt sein“, erklärt Teitge. Baulich und technisch sei dann an allen Standorten alles auf dem neuesten Stand. Auch „fahrzeugmäßig“ seien die Wehren „bei der Erneuerung durch“. Lediglich für Tappenbeck stünde ab Mitte der 20-er-Jahre eine weitere Ersatzbeschaffung an – wenn die Verlängerung der A 39 kommt „klein und wendig, mit großem 3000-Liter-Wassertank und einem Rüstsatz, um Einsatzlagen auf der Autobahn bewältigen zu können“.

„Vor Weihnachten kann das Haus also noch ein bisschen schick gemacht werden.“

Die nähere Zukunft beginnt für die Bokensdorfer Feuerwehrkameraden, wenn Anfang Dezember die neuen Spinde geliefert und folglich zusammengebaut und aufgestellt werden wollen. Installiert werden muss auch die neue Einbauküche: „Vor Weihnachten kann das Haus also noch ein bisschen schick gemacht werden.“ All zuviel mitnehmen aus dem alten Feuerwehrhaus ins neue werde man nicht. Das Mobiliar beispielsweise sei seinerzeit gebraucht aus einer Schule übernommen worden und werde nun ersetzt, berichtet Teitge, der ankündigt, dass der alte Standort „besenrein“ übergeben werde an die Samtgemeinde. Was die mit dem Gebäude macht, sei noch offen, Gespräche zu einer Nachnutzung habe es seines Wissens noch keine gegeben: „Abgerissen wird es aber nicht.“

Von Jörg Rohlfs