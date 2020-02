Geld für Kita, Feuerwehr, Hospiz und SV

Bokensdorf

„Der Einsatz hat sich gelohnt“, freute sich Bürgermeisterin Jennifer Georg bei der Übergabe des Erlöses aus dem Lebendigen Adventskalender 2019 im Gemeindebüro: 1860,32 Euro gingen zu gleichen Teilen an den Kindergarten, den SV und die Jugendfeuerwehr.

Kleiner Symbolscheck

Zu fast gleichen Teilen, wie Mitorganisatorin Regine Günther schmunzelnd bekannt gab, denn: „32 Cent lassen sich nicht durch drei teilen.“ Weshalb die Feuerwehr nur 620,10 Euro bekam. Das ginge schon in Ordnung, gab Jugendfeuerwehrwartin Mareike Wehlauer zu verstehen, die gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Lukas Fahr und drei Mitgliedern der Jugendwehr einen kleinen, von Georg selbst ausgedruckten Symbolscheck entgegen nahm.

„Bei allen fehlt irgendwas“

Und befragt zum möglichen Verwendungszweck den künftigen Gruppenraum für die Jugend im neuen Feuerwehrhaus nannte, das an der Grußendorfer Straße gerade entsteht: Regale für die Wand und ein paar neue Spiele für die kalte Jahreszeit, wenn drinnen bleiben für den Nachwuchs der Brandschützer angesagt sei: „Die wir jetzt haben, sind schon alt und es fehlt bei allen irgendwas“, so Fahr.

Wunschzettel ist lang

„Wir werden auf jeden Fall unser Lego-Sortiment aufstocken“, verkündete Dorit Hollas. Allerdings nicht für 600 Euro: „Unser Wunschzettel ist so lang, dass ich hier jetzt gar nicht alles aufzählen kann“, ergänzte die Leiterin der Bokensdorfer Kita gerührt und den Tränen nahe. Und sie schwärmte noch einmal von dem Abend im vergangenen Dezember, als der Lebendige Adventskalender Station im Kindergarten machte.

Plätzchen und Glühwein

Trotz des schlechten Wetters – „es nieselte“ – hatten die Kinder zunächst draußen etwas vorgeführt, dann waren die fast 90 Gäste an diesem Abend, um unter anderem Plätzchen und den von den Eltern spendierten Glühwein in gemütlicherem Ambiente zu verkosten, in den Bauernberg 4 eingekehrt – sowohl in den Kindergarten als auch in die Räumlichkeiten des Gemeindebüros.

Clubraum und Parcours

„Danke für diese Flexibilität“, erklärte Hollas in Richtung Jennifer Georg. Die sich hinwiederum bei „allen Teilnehmern des Lebendigen Adventskalenders“ bedankte und SV-Chef Alberto Bruno den dritten Symbolscheck überreichte. Dessen realer Inhalt soll nach seinen Worten in den Umbau der ehemaligen Tennishütte zum Clubraum sowie die damit verbundene Umgestaltung von einem der beiden vorhandenen Courts zu einem Trainings-Parcours für die Fußballer und Karateka fließen.

Geld für „Trostinsel“

Engel-Aktion: Der „Trostinsel“ für Kinder wuden 383 Euro übergeben. Quelle: Gemeinde Bokensdorf

Profitiert vom siebten Lebendigen Adventskalender in Bokensdorf hat aber auch die „Trostinsel“ für Kinder: Durch die Abgabe – gegen eine Spende – von insgesamt 53 selbst gebastelten Engeln bei den abendlichen Treffen kamen 383 Euro zusammen, die dieser dem Wolfsburger Hospizhaus angeschlossenen Einrichtung bereits übergeben worden war. Mitgebastelt hatten neben einigen Bürgern die Mitglieder des Seniorenarbeitskreises der Gemeinde sowie deren Mitarbeiter Günther Müller.

Von Jörg Rohlfs