Bokensdorf

„Will man wirklich warten, bis etwas passiert?“, fragen sich Marita und Helmut Beinhorn. Sie wünschen sich an der Verkehrsinsel an der Grußendorfer Straße in Höhe des Mühlenwegs mindestens einen Zebrastreifen für mehr Sicherheit für die Schulkinder, die dort allmorgendlich die Straße überqueren müssen, um zur Haltestelle zu gelangen.

Jeden Morgen müssten rund 20 Kinder zu ihrem Bus, mit dem sie in Richtung Westerbeck zur IGS oder zur Grundschule nach Weyhausen fahren würden. Um diese Zeit werde die Grußendorfer Straße in Richtung Wolfsburg vom Berufsverkehr viel befahren: „Wenn man da mit dem Auto einbiegen will, kann’s sein, dass man schon mal fünf Minuten warten und dann richtig Gas geben muss“, so das Ehepaar, das zwar selbst keine Kinder hat, aber sich „trotzdem einen Kopf macht“ zu dem Gefahrenpunkt.

„Da kriegt man das kalte Grausen“

Es komme auch nicht selten vor, dass in Erwartung des Staus an der Ampel in Weyhausen ein ungeduldiger Pendler andere Fahrzeuge überhole, indem er links an der Verkehrsinsel vorbei fahre. „Da kriegt man das kalte Grausen.“ Dass an dem Überweg noch nichts passiert sei, grenze an ein Wunder, meinen die Beinhorns, die „wirklich keine Meckerpötte“ sind, aber mit dieser Verkehrssituation ein echtes Problem haben.

Die Situation sei „unhaltbar, es muss was gemacht werden“. Am besten geeignet, um den Verkehr zu beruhigen, wäre ein Kreisel. Aber auch eine Ampel bringen Marita und Helmut Beinhorn ins Gespräch: „Das Mindeste aber wäre ein Zebrastreifen an dieser Stelle.“

Thema war der Gemeinde bislang nicht bekannt

„Bislang ist das nicht an die Gemeinde heran getragen worden, sonst hätten wir das im Rat schon mal besprochen. Ich höre zum ersten Mal davon“, erklärt Bürgermeisterin Jennifer Georg auf AZ/WAZ-Anfrage. Für einen Kreisel sieht sie aber kaum Chancen: „Dafür ist es an der Stelle vermutlich zu eng.“ Aber auch was eine Ampel oder Zebrastreifen an der Querungshilfe angeht, sei die Sache nicht so einfach.

Auf einer Kreisstraße hat der Landkreis das Sagen

Denn die Grußendorfer Straße sei eine Kreisstraße, und da habe eben der Landkreis Gifhorn das Sagen. So sei beispielsweise 2003 eine Elterninitiative zur Verlegung der Bushaltestelle Untern den Eichen im Sande verlaufen, „weil der Landkreis nicht mitgemacht hat“, so Georg, die dennoch ankündigt, dass die Verwaltung sich die Situation an den Bushaltestellen morgens mal angucken und beim Kreis nachfragen werde, „ob ein Zebrastreifen möglich ist“.

