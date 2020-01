So sieht’s aus beim Feuerwehrhaus-Neubau

Bokensdorf

Zweieinhalb Monate ist es her, dass der Grundstein gelegt wurde für das neue Feuerwehrhaus – und trotz leichter, wetterbedingter Verzögerungen sind seine Ausmaße und Form mittlerweile deutlich zu erkennen. Noch rechnet man bei der Samtgemeinde mit einer Fertigstellung im Sommer: „Wenn’s nicht so gut läuft, vielleicht auch erst im Herbst“, so der allgemeine Verwaltungsvertreter Werner Hanisch.

Niedrige Temperaturen

Feuerwehr Bokensdorf: So soll das neue Gerätehaus aussehen. Quelle: Architekturbüro Dierk Thiede

Auf der Bodenplatte stehen bereits die hinteren, gen Osten gewandten Wände und die nördliche Außenmauer des künftigen Domizils der Brandschützer im Ort. Beeinträchtigt wird der Fortgang der Arbeiten durch niedrige Temperaturen: Bei unter vier Grad Celsius werden die bis zu 300 Kilogramm schweren, hartgepressten Kalksandstein-Elemente nicht verklebt aufgrund möglicher Einschränkungen bei der Festigkeit.

Deshalb wird beim Feuerwehrhaus-Rohbau derzeit an manchen Tagen gar nicht oder erst ab Mittag, wenn die Temperaturen angestiegen sind. „Wirklich in Verzug ist der Bau aber nicht“, sagt Hanisch, „das ist im Plan einkalkuliert.“ Parallel zu den Bauarbeiten an der Grußendorfer Straße geben Rat und Verwaltung hinter den Kulissen ordentlich Gas bei der Vergabe der einzelnen Gewerke.

Zügige Abwicklung

Temperaturabhängig: Arbeiter kleben Kalksandstein-Elemente. Quelle: Jörg Rohlfs

Mittlerweile sind schon mehr als die Hälfte der Arbeiten für das 1,2-Millionen-Euro-Projekt im Rahmen von Ausschreibungen vergeben worden – jüngst unter anderem für Heizung, Putz-, Maler-, Elektro-, Fliesen- und Trockenbauarbeiten. Um eine zügige Abwicklung zu ermöglichen, waren, wie bei Großprojekten im Boldecker Land üblich, dem Verwaltungsausschuss im Vorfeld größere Befugnisse eingeräumt worden. Der Samtgemeinderat muss entlang der Zeitschiene bei der Entstehung des Hauses nicht über jeden einzelnen Schritt entscheiden.

Dessen ungeachtet sei es auch beim Feuerwehrhaus-Neubau „relativ schwer, Firmen zu finden“, berichtet Hanisch. Allerdings sei der Verwaltung bislang eine zweite Ausschreibung derselben Gewerke aufgrund zu weniger eingegangener Angebote erspart geblieben. Und auch die geschätzten Kosten wichen in Summe von den geforderten nicht ab. Auch wenn bei bestimmten Gewerken die Teuerung extrem durchschlage, würde dies durch Kostensenkungen bei anderen ausgeglichen. Im Vergleich zu von zwei Jahren sei bei kommunalen Bauvorhaben eine Preissteigerung von knapp einem Viertel zu verzeichnen.

Nachnutzung offen

Nachnutzung offen: Das jetzige Feuerwehrhaus. Quelle: Jörg Rohlfs

Noch immer nicht endgültig entschieden sei, was nach der Fertigstellung des neuen mit dem jetzigen Feuerwehrhaus geschieht: „Noch ist nichts unterschrieben“, erklärt Werner Hanisch mit Blick auf eine angedachte Nachnutzung durch die Gemeinde Bokensdorf, die „wünschenswert wäre und allen helfen würde.“

