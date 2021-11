Jembke

Regina Fischer ist in letzter Zeit manchmal verzweifelt, ihr Mann Eckhard kann es nachfühlen, auch er ist ratlos: Wie und wieso konnten dem Ehepaar binnen sieben Monaten drei Katzen abhanden kommen und völlig spurlos verschwinden? Vielleicht hat ein ausgewiesener Wildtierexperte eine – wenn auch nicht verbindliche, so doch zumindest plausible – Antwort auf diese Fragen.

Seit 16 Jahren leben die tierliebenden Fischers in ihrem schmucken Eigenheim mit naturnahem Garten unmittelbar am nördlichen Ortsrand von Jembke. Sie haben freundlichen Kontakt zu allen Nachbarn und Hunde-Gassi-Gehern, bei denen der Weg hinaus in die Feldmark Richtung Tiddische, an dem ihr Haus liegt, sehr beliebt ist. Die 65-Jährige engagiert sich in der Altenhilfe der Kirchengemeinde, der 68-Jährige unterhält sich auch mal mit dem Landwirt, der den Acker neben dem Haus bestellt. Die Beiden haben keinen Ärger, mit niemandem.

Monte und Christo wurden gechipt, geimpft und kastriert

Vor einem Jahr starb Hündin Mona, die das Ehepaar in ihrem Leben auf allen Reisen begleitet hatte. „Eigentlich wollten wir uns danach keine Tiere mehr anschaffen, um unabhängiger zu sein“, sagt Regina Fischer. Aber der gute Vorsatz hielt nicht lange vor. Als es bei einer Bekannten in der Straße Katzennachwuchs gab, nahmen die Ex-Voitzer zwei sechs Monate alte Katerchen-Brüder zu sich, gaben ihnen die Namen Monte und Christo, ließen sie chippen, impfen und kastrieren und eine elektronische Katzenklappe in die Außentür einbauen, die dank des besagten Chips nur den beiden Freigängern Einlass gewährte.

„Er war wie vom Erdboden verschluckt“

Zur Galerie Sie heißen Monte, Christo und Carlo – was aus ihnen geworden ist, wissen ihre Halter nicht.

Monte und Christo gediehen prächtig, schenkten ihren Menschen „schöne Glücksmomente“ und waren immer pünktlich um 6.30 Uhr zurück von ihren nächtlichen Ausflügen, die sie sich angewöhnt hatten. „Monte ging mit jedem mit, Christo war gar nicht so.“ Dann, an einem Sonntag im März, kam Monte nicht mehr zurück zum Haus. Die umfängliche Suche nach ihm auf sozialen Medien, mit Plakaten überall, mit vielen Gesprächen, mit dem Fahrrad, entlang der Bundesstraße, die einige Hundert Meter entfernt ist, brachte nichts – keinen Hinweis auf den Verbleib der Katze, keinen Kadaver: „Er war wie vom Erdboden verschluckt.“

Alles schien wieder gut zu werden

Ende Mai holten die Fischers, nachdem sie den Verlust des „Familienmitglieds“ verkraftet hatten, von der Tierhilfe Wolfsburg einen neuen kleinen Kater, damit Christo wieder Gesellschaft hätte, und nannten ihn Carlo. Nach fünf Wochen hatten die beiden Stubentiger sich aneinander gewöhnt, „der Kleine hing dann am Großen wie eine Klette“, auch bei den Ausflügen, und alles schien wieder gut zu werden.

„Am 25. Oktober war dann auch Carlo weg“

Stattdessen sah man Christo am Sonntag, 17. Oktober, das letzte Mal. Wieder wurde danach die große Suche gestartet. Wieder ohne jedes Resultat. „Und am 25. Oktober war dann auch Carlo weg“, berichtet Regina Fischer, die dieser Lauf der Dinge emotional besonders mitnimmt, „weil man es nicht erklären kann“. Weder ein Katzenhasser noch der böse Wolf passen zu den Umständen des Verschwindens der Tiere oder erscheinen plausibel. Gefühlt glaubt Regina Fischer jedoch, dass die drei Kater „irgendwo da hinten ums Leben gekommen sind“ und deutet mit der Hand durchs Küchenfenster in Richtung Feldmark.

War’s ein lautloser Jäger der Nacht?

Und womöglich hat sie damit Recht: „Das kann durchaus ein Uhu gewesen sein. Es sind schon Fälle nachgewiesen“, erklärt Joachim Neumann vom Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde. Für diesen Greifvogel, dessen Augen im Dunkeln bestens funktionieren, der lautlos aus der Luft angreife und damit seine Beute völlig überrasche, sei es kein Problem, eine ausgewachsene Katze zu erlegen. Vielleicht war es also das Pech von Monte, Christo und Carlo, dass ein solcher Jäger der Nacht, der tags nie zu sehen ist, sein Jagdrevier zwischen Jembke und Tiddische hat und ihr Schicksal besiegelte.

Von Jörg Rohlfs