Barwedels Rat überlässt Entscheidung zu digitaler Ratsarbeit den Nachfolgern

Barwedel

Ein strammes Programm mit insgesamt 17 Punkten auf der Tagesordnung hatte in seiner voraussichtlich letzten Sitzung dieser Legislaturperiode der Gemeinderat Barwedel zu absolvierten. Aus Hygienegründen in COVID-19-Zeiten hatte man sich dazu nicht vor Ort, sondern in der Mensa der Oberschule Weyhausen getroffen, die ausreichend Raum zwischen Ratsmitgliedern und Zuhörern bot. Noch einmal sollten diverse Beschlüsse getroffen werden, man diskutierte engagiert und kam doch letztlich zu dem Schluss, zukunftsträchtige Entscheidungen dem Gemeinderat zu überlassen, der im September nach den Kommunalwahlen ins Amt berufen wird.

So verfuhr der Rat beispielsweise mit dem Anschluss an das Ratsinformationssystem Allris, das neue Technologien bis in die Gemeinderäte trägt. Vorlagen und Tagesordnungen gibt es dann nicht mehr auf Papier, sondern auf Tablet oder Laptop. Für die Gemeinde Barwedel würde das bedeuten, rund 6000 Euro im Etat zu verankern. Bürgermeister Siegfried Schink (BWG) wies darauf hin, dass man zur Pflege des Systems ganz sicher eine zusätzliche Bürokraft brauche. Obwohl Tanja Löffler (CDU) und Dennis Leusmann (SPD) in Allris – das von zahlreichen Kommunen bereits genutzt wird – eine Erleichterung und Verbesserung der Gemeindearbeit sahen, wollte die Ratsmehrheit diese kostenintensive Hypothek dann doch nicht auf den künftigen Gemeinderat übertragen. Der 6000-Euro-Beitrag wurde wenig später dann auch aus dem Haushalt 2021 gestrichen.

Der Friedhof ist seit Jahren schon ein Thema im Gemeinderat

Die Pflasterung des Barwedeler Friedhofs soll erneuert werden: Ein Bürgerantrag zu diesem Thema geht an die Samtgemeinde. Quelle: Jörg Rohlfs Archiv

Und ein weiteres langwieriges Problem können die elf aktuellen Vertreter aus Wählergemeinschaft, CDU und SPD in ihrer Amtszeit nicht mehr unter Dach und Fach bringen: Die Beschaffenheit des Friedhofes ist seit vielen Jahren ein Thema. Wege müssten instand gesetzt werden, darüber hinaus gibt es in der Friedhofshalle keine Toilettenanlagen. Der Gemeinderat beschloss allerdings, einen Bürgerantrag in Richtung Samtgemeindeverwaltung auf den Weg zu schicken.

Christine Kramer hat diesen verfasst und wird in ihrem Anliegen per Unterschrift von großen Teilen der Bevölkerung unterstützt. Auch die Bestattungsarten sollten demnach heutigen Anforderungen angepasst werden. Mitglieder des Gemeinderates haben dazu Wolfsburger Friedhöfe in Augenschein genommen und festgestellt, dass man zwar nicht – wie in der Volkswagenstadt – 27 Bestattungsarten anbieten könne, aber immerhin mehr Alternativen schaffen sollte.

Kein Beitritt zum kommunalen Entwicklungsfonds des Landkreises

Eine andere kostenintensive Entscheidung allerdings wurde schon jetzt wurde dem künftigen Gemeinderat abgenommen. Barwedel lehnt es ab, sich dem kommunalen Entwicklungsfonds (KIF) des Landkreises Gifhorn anzuschließen. Gemeinden sollen hier in einen Topf einzahlen, aus dem anschließend beispielsweise erhaltungswürdige Objekte oder Häuser in den Ortsmitten subventioniert werden. Fünf Euro je Einwohner sollten in den Fonds eingezahlt werden. Der Gemeinderat folgte den Beschluss des Verwaltungsausschusses, der nach Worten von Bürgermeister Schink keine Chance sah, jemals Finanzmittel aus diesem Fonds in Anspruch nehmen zu müssen.

Freudige Gesichter sah man schließlich bei den Gästen Christine Kramer (Gemischter Chor) und Hermann Wrede (Sportverein). Der Chor bekommt 700 Euro als Hilfe in Corona-Zeiten, der Sportverein wird mit 6000 Euro für Investitionen, Unterhalt und laufende Kosten unterstützt.

Von Burkhard Heuer