Barwedel

Eine echte Newcomerin steht seit der konstituierenden Sitzung am Dienstag an der Spitze des Gemeinderates Barwedel: In offener Abstimmung wurde Melanie Meinecke (SPD) mit den Stimmen der Sozialdemokraten und der Wählergemeinschaft Barwedel (BWG) zur neuen Bürgermeisterin gewählt. Auf Meinecke entfielen sechs Ja-Stimmen, ihre Gegenkandidatin, Sabine Klopp von der CDU, fand mit vier Stimmen allein die Unterstützung ihrer Ratsfraktion. Zu stellvertretenden Bürgermeistern und Mitgliedern des einzigen Ausschusses (Verwaltungsausschuss) wurden Christian Wrede (BGW) und Lars Meinecke (CDU) gewählt. Sie verbuchten beide einstimmige Ergebnisse.

In Kreisen der Barwedeler Kommunalpolitik war der Wahlausgang in dieser Form vermutlich ein offenes Geheimnis, die zahlreichen Besucher der öffentlichen Sitzung im Sportheim Barwedel allerdings quittierten den Ausgang der Wahl mit überraschtem Jubel und stehenden Ovationen. Die neugewählte Bürgermeisterin erhielt herzliche Gratulationen und Umarmungen. Aus den Händen ihres Amtsvorgängers Siegfried Schink(BWG) nahm sie lächelnd die Amtskette entgegen.

Zur Galerie Zwei Frauen kandidierten in Barwedel um das Amt der Bürgermeisterin. Die Entscheidung fiel eindeutig aus.

„Ich bin gespannt, was auf mich zukommt“

Stellvertretend für den erkrankten Samtgemeindebürgermeister Dennis Ehrhoff gratulierte die Weyhäuser Bürgermeisterin Gaby Klose ihrer neuen Amtskollegin und wünschte viel Erfolg in ihrer Tätigkeit für die Gemeinde. Melanie Meinecke dankte in ihrer Antrittsrede für den Vertrauensbeweis und hoffte auf eine konstruktive Zusammenarbeit. „Ich bin gespannt, was auf mich zukommt“, gestand die 43-Jährige. Aber sie freue sich auf die neue Herausforderung.

Der Auftakt der konstituierenden Sitzung war geprägt von der Verabschiedung teilweise langjähriger Gemeinderatsmitglieder. Die Laudatio auf den ausscheidenden Bürgermeister Siegfried Schink, der nicht wieder kandidiert hatte, hielt Christoph Werner Helmke von der BWG. Schink habe mit viel Sachkenntnis und Engagement 25 Jahre Ratsarbeit geleistet, sowohl als langjähriger Bürgermeister als auch als Ratsmitglied. Dank und Anerkennung galten ferner Ernst-Dieter Meinecke (CDU), Holger Kausche (BWG), Hans-Joachim Schulz (CDU) und – in Abwesenheit – Ralf Knüppel (BWG), die dem neuen Barwedeler Gemeinderat nicht mehr angehören.

Wer ist Melanie Meinecke? Im Gemeinderat Barwedel ist Melanie Meinecke (43) zwar kommunalpolitisch ein Neuling, im Vereinsleben des Ortes allerdings schätzt man bereits seit Jahren ihre Mitarbeit. So im Kommando der Freiwilligen Feuerwehr oder in der Jungen Gesellschaft. Doch politisch interessiert ist die ganze Familie: Vater Lothar Leusmann war SPD-Samtgemeindebürgermeister im Boldecker Land. Ehemann Volker ist Mitglied der CDU, Melanie Meinecke gehört der SPD an und Neffe Lars ist ebenfalls neu im Gemeinderat für die CDU vertreten. Selbstverständlich waren auch die beiden Töchter Ann-Elen (18) und Swantje (16) in der spannenden Gemeinderatssitzung vertreten. Zu recht waren sie stolz auf den Erfolg ihrer Mama. Neben der neuen ehrenamtlichen Tätigkeit als Bürgermeisterin ist Melanie Meinecke noch berufstätig. Im Otterzentrum Hankensbüttel ist sie zuständig für die Lohn- und Finanzbuchhaltung.

Trotz unterschiedlicher Ansichten war der alte Rat immer konsensfähig

Helmke blickte in einer emotionalen Bilanz auch zurück auf die verflossene Wahlperiode und die Zusammenarbeit im Gemeinderat. „Ereignisreiche Jahre liegen hinter uns“, so der BWG-Sprecher. Teilweise habe man heftig miteinander diskutiert. „Eine Demokratie, in der nicht gestritten wird, ist keine“, zitierte Helmke Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt. Aber schließlich sei man immer konsensfähig gewesen. Das bestätigte auch Schink: Man könne zwar nicht immer alles erreichen, aber letztlich habe er doch überwiegend breite Unterstützung erfahren. Dem neuen Rat wünschte er viel Glück bei den anstehenden Herausforderungen.

Und diese Meinung teilt ganz offensichtlich auch die Barwedeler Bürgerschaft, die mit großer Beteiligung in der Gemeinderatssitzung ihr Interesse an der weiteren kommunalpolitischen Entwicklung bekundete: Man blicke mit Freude auf den neuen verjüngten Gemeinderat, erklärte beispielsweise Andreas Grotepaust in der abschließenden Einwohnerfragestunde.

Von Burkhard Heuer