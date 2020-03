Wofür die neue Hecke gut sein soll

Barwedel

Artenvielfalt durch Heckenpflanzung war das Thema eines Arbeitseinsatzes für den Naturschutz in der Gemarkung Barwedel. Unter Leitung des Naturschutzobmanns des Hegerings Boldecker Land, Hans-Andreas Heinecke, traf sich am Wochenende eine Gruppe aktiver Naturfreunde – bestehend aus Jägern, Treibern und weiteren Unterstützern – am Wiesenweg, um eine ausgedehnte 200 Meter lange Hecke zu pflanzen. Der Naturschutzobmann hatte dazu den Slogan „Neue Hecken braucht das Land – Aktion für Insekten, Vogelwelt und Niederwild“ ausgegeben.

Alles gut vorbereitet

Mit Traktor und Lochbohrgerät war die Fläche im Vorfeld des Arbeitseinsatzes von Heinrich Michel bereits vorbereitet worden. „Wir pflanzen hier gut 250 Weißdorn-, Schlehen- und Holunderbüsche. Diese einheimischen Pflanzen bilden bald eine dichte und fruchttragende Hecke für Niederwild, Insekten und heckenbrütende Vögel“, so Heinecke.

Zweite Aktion gestartet

„Bedingt durch die gute Vorbereitung und die große Anzahl von Helfern verlief die Pflanzung recht zügig, so dass wir die Naturschutzmaßnahme mit dem Bau eines Wildschutzzaunes auch noch in Angriff nehmen konnten.“ Der Zaun solle die wegbegleitende Hecke gegen Verbiss von Rehen und Hasen schützen, erklärte der Naturschutzobmann die Maßnahme. „Wenn in gut sieben Jahren die jungen Pflanzen nicht mehr durch Verbiss gefährdet sind, kommt der Zaun wieder weg. Dann steht ein weiterer Schutz-, Nahrungs- und Brutbereich vielen verschiedenen Arten zur Verfügung.“ Er beurteile die Anlage von blühenden Hecken durchweg als positiv. „Wir bedanken uns bei der Gemeinde Barwedel, die stets bemüht ist, uns geeignete Flächen für den praktischen Naturschutz zu Verfügung zu stellen.“

Und auch dafür ist noch Zeit

Eigentlich zur Heckenpflanzaktion zusammenkommen, nutzte die Gruppe den gemeinsamen Arbeitseinsatz noch dazu, diesen um eine Zusatzmaßnahme zu erweitern. „Dabei haben wir eine im Vorjahr trotz mehrfachen Wässerns teilweise vertrocknete Nachbarhecke mit etlichen Ersatzpflanzungen versehen.“

Weitere Aktionen der Jäger:

Von Joachim Dürheide