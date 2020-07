Barwedel

„Den Kindern geht’s gut“, sagt Julia Rediske, die gemeinsam mit ihrer Freundin Jasmin Hoffmann und dem Trägerverein „Wir sind draußen“ seit September 2019 am Zollhausweg eine Waldkita betreibt. Nach Ansicht der beiden Sozialpädagoginnen geht’s den Kinder mitten in der Natur sogar besser, als in jedem „normalen“ Kindergarten.

Es sei toll, mit anzusehen, „wie sie sich entwickeln ganz ohne Bauzäune, Container und Plastikspielzeug“ – und ohne „Erziehung und Machtausübung“, ohne dazu gehörige „starre pädagogische Konzepte“, die an den Bedürfnissen der Kinder vorbei zielen. In der Waldkita würden die Kinder essen, wenn sie Hunger haben, sich ausruhen, wenn sie müde sind. Regeln gebe es trotzdem, diese seien aber von den Kindern „untereinander akzeptiert. Wenn einer zu weit weg geht, holen die anderen ihn zurück. Es wird viel kommuniziert“.

„Bedürfnisgerecht und auf Augenhöhe“

Mit Späthippietum habe das nichts zu tun: „Wir sind nicht antiautoritär und überlassen die Kinder auch nicht sich selbst“, betont Hoffmann. Vielmehr würden sie „bedürfnisgerecht und auf Augenhöhe begleitet“. Das erfordere, „Vertrauen in die Kinder zu haben und sie nicht ständig zu kontrollieren“, aber natürlich stets ein Ohr oder Auge zu haben. Einen Zaun hat die Kita nicht. Das Spielen ohne vorgefertigtes Spielzeug, nur mit dem, was der Wald bietet, fördere die Kreativität. „Und wenn ein Kind sich mal zwischen zwei Steinen den Finger klemmt, dann weiß es hinterher, warum“, sagt Rediske.

Was es im Waldkindergarten nicht gebe, sei „Stress durch viele Menschen auf engem Raum“, kein „Überforderungssyndrom“ oder Reizüberflutung. Die Kinder (maximal 15 Kinder) sind wirklich fast immer draußen, auch im Winter – der beheizbare Bauwagen dient lediglich als Rückzugsort für maximal zwei Kinder gleichzeitig, wenn sie mal müde sind. Die Betreuungszeit ist derzeit von acht bis zwölf Uhr. Wenn die Eltern die Kinder in den Wald gebracht haben, wird gemeinsam gefrühstückt. Dann gibt’s einen Morgenkreis, freies Spiel und fast jeden Tag einen Ausflug durch den Wald: zum Hexenhaus, zur Heuwiese, zum Fuchsloch oder Klettergraben.

Wildnispädagogin und Tagesvater

Im kommenden Kita-Jahr wird der Verein auch drei Nachmittagsgruppen anbieten für verschiedene Altersstufen mit einer Wildnispädagogin: „Kein Betreuungs-, sondern ein naturpädagogisches Angebot, das mehr Kinder und Eltern wieder raus in den Wald bringen soll.“ Außerdem wird es eine Kindertagespflege fürs Krippenalter geben, an anderer Stelle, aber auch im Wald mit Bauwagen, Holzhaus, Schlafgelegenheiten – und einem Tagesvater. In Planung für die Waldkita ist eine Anschlussbetreuung. Außerdem sind Rediske und Hoffmann bestrebt „weitere Waldkitas zu gründen und zu betreiben – weil es das braucht“.

Das meint auch Stefan Tadewald, Vater eines Waldkitakindes: „In der normalen Kita hat er sich nicht so wohl gefühlt, er wollte nicht hin und war auch ständig krank. Jetzt hat er keine Probleme mehr, er geht gern in die Kita.“ Und Lisa Kosa, eine Mutter, meint: „Ich find’s gut, dass die Gruppe so klein ist. Und dass sie den ganzen Tag draußen sind. Es ist schön, wenn die Kinder die Natur kennen lernen.“

Von Jörg Rohlfs