Straßenausbau am Fuhrenberg steht bevor

Barwedel

Die 22 Baugrundstücke im neuen Baugebiet Am Fuhrenberg sind vergeben und zum größten Teil schon bebaut – hier steht im Frühjahr der Ausbau der Siedlungsstraße an. Während für diesen Ausbau der Erschließungsträger zuständig ist, plant die Gemeinde Barwedel gleichzeitig den Ausbau der Gemeindestraße Fuhrenberg von der Tiddischer Straße bis hin zur Einmündung des neuen Baugebietes, um so unter anderem Kosten für die Baustellenabsicherung zu sparen.

Kritik wegen fehlendem Fußweg

Der Gemeinderat befasste sich am Donnerstagabend mit dem Thema. Die Ratsrunde mit Bürgermeister Siegfried Schink an der Spitze nahm sich noch einmal die von Christine Elpel vom Planungsbüro Zander aus Braunschweig vorgestellten Ausbaupläne vor. „Es ist schon etwas verwunderlich: Wir haben hier ein neues Baugebiet mit Option einer Vergrößerung und planen jetzt eine neue Straße ohne Fußweg“, wurde Kritik aus den Reihen der CDU-Fraktion laut. Hierbei wurden unter anderem das Fehlen eines Fußweges sowie Parkmöglichkeiten auf der 120 Meter langen Wegstrecke moniert. Diese soll den Plänen zufolge in einer Breite von 5,50 Metern ebenso wie die Straßen im Baugebiet in Pflasterbauweise ausgebaut werden. „Das Fehlen eines Fußweges ist keine neue Erfindung“, wies Bürgermeister Schink die Kritik zurück. Andere Straßen in der Gemeinde seien ebenso wie der Fuhrenberg reine Anliegerstraßen, auf denen kein Durchgangsverkehr fließt, fügte Schink hinzu.

Kosten: 98 000 Euro netto

In welcher Höhe die Anlieger des Gemeindeweges Fuhrenberg an den Ausbaukosten beteiligt werden, deren Höhe sich laut Schink auf rund 98 000 Euro netto belaufen – dazu konnte und wollte sich Schink nicht öffentlich äußern, zumal die Kosten für die Anlieger nicht von der Gemeinde, sondern von der Samtgemeinde ermittelt werden.

Von Peter Zur