Barwedel

Kartoffelernte mal anders: Die Jembker Landwirtsfamilie Schulze ermöglichte Interessierten am Sonntag, die tolle Knolle mal selbst aus der Erde zu holen. Trotz des eher durchwachsenen Wetters ergriffen viele auf einem Acker nahe Barwedel die Chance dazu – vor allem Familien mit kleinen Kindern.

„Wir möchten die Wertschätzung gegenüber Lebensmitteln fördern“, begründete Heike Schulze die Aktion. Zu der hatte man sich übrigens spontan entschlossen. Daher konnten die Teilnehmer auch nur zwei Sorten ausgraben: die festkochende Allians oder die mehlige Lady Rosetta. Wo die Besucher auf die Suche gehen konnten, gaben nummerierte Schilder vor. „Wir wollen Chaos vermeiden“, erklärte Schulze. Auch wegen Corona.

Landwirtschaft ist eben kein Schönwetter-Beruf

Die Gruppen stellten ihre Körbe, Eimer und Kisten zunächst auf eine Waage, um das Leergewicht zu ermitteln. Alle Gefäße einer Gruppe markierten Helfer mit der gleichen Zahl. Aber Vorsicht: „Es ist ein nicht permanenter Stift“, empfahl Schulze, sich die Zahl am besten auch zu merken. So ließ sich am Ende zuordnen, wer wie viel Eigengewicht mit auf die Waage brachte. Man wollte den Sammlern schließlich nur die Kartoffeln in Rechnung stellen.

Bis dahin wühlten und buddelten alle fleißig in der weichen Erde. „Gestern ist man hier mit Gummistiefeln noch bis zur Hälfte eingesackt. Heute geht es eigentlich schon wieder“, sagte Schulze. Dass es dennoch eher nasskalt war, machte kaum jemand etwas aus. Und: „Es zeigt auch, dass wir flexibel sein und uns dem Wetter anpassen müssen“, erklärte Schulze. Landwirtschaft ist eben kein Schönwetter-Beruf. Die Jembkerin war sich jedenfalls sicher, dass alle Spaß haben, denn: „Wer in der Erde arbeitet, erdet die Seele.“

„Wir werfen hier keine Lebensmittel weg.“

Wer Kartoffeln mal selbst ausgegraben hat, bekommt ein anderes Verhältnis dazu. Mit der eigenen Ernte geht man viel rücksichtsvoller um, schmeißt sie nicht so leichtfertig weg, nur weil eine Kartoffel mal nicht der Norm entspricht. „Vor allem Kinder finden es klasse, wenn Kartoffeln nicht perfekt aussehen“, wusste Schulze. Alle Kartoffeln, die Mama und Papa partout nicht in ihren Korb legen wollten, weil sie ihnen nicht gefielen oder noch zu grün waren, landeten in einem separaten Sammeleimer. „Diese Kartoffeln verarbeiten wir zu Tierfutter. Wir werfen hier keine Lebensmittel weg“, versicherte Schulze.

Bei genug positivem Feedback sei es gut vorstellbar, die Kartoffelernte für Jedermann bald zu wiederholen und dann auch andere Sorten dafür zu pflanzen, sagte Schulze. Allgemein hoffte sie, dass die Menschen der Kartoffel wieder mehr Wertschätzung entgegen bringen. „Sie ist in der Küche vielseitig einsetzbar und ein heilendes Lebensmittel“, betonte die Jembkerin. Es müssen nicht mittags immer Nudeln und abends immer Brot sein.

Von Ron Niebuhr