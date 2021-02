Barwedel

Der Gemeinderat hat sich beim Thema Breitbandausbau dafür entschieden, einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser zu schließen. Diese Entscheidung zu treffen, sei „nicht schwierig“ gewesen, wie Bürgermeister Siegfried Schink lakonisch anmerkt: Der vormals existente zweite Anbieter Giffinet habe der Gemeinde im Dezember „zusammen mit Weihnachtsgrüßen eine Absage erteilt“.

Als Grund genannt worden sei eine voraus gegangene Entscheidung einer anderen Gemeinde aus dem Boldecker Land, vermeintlich Jembke, für die Deutsche Glasfaser. „Aus zwei Wahlmöglichkeiten war damit eine geworden“, so Schink. Der Beschluss, den Kooperationsvertrag zu unterzeichnen, sei im schriftlichen Umlaufverfahren einstimmig gefasst worden. Froh sei man darüber, dass im Zuge der Vorbereitung der Zusammenarbeit noch einmal erfolgreich „nachverhandelt“ wurde: „Jetzt werden auch die östlich und westlich der Ortstafeln liegenden Gehöfte in der Vereinbarung ebenfalls berücksichtigt.“

Nötige Vorvermarktungsquote liegt bei 40 Prozent

Das weitere Prozedere sieht nun vor, dass voraussichtlich schon Ende Februar anstelle einer Postwurfsendung der Deutschen Glasfaser – die als vermeintliche Reklame sonst vielleicht im Altpapier lande – ein „Bürgermeisterbrief“ an die Barwedeler Haushalte geht, um auf die dreimonatige Vorvermarktungsphase hinzuweisen und um „Gesprächsbereitschaft“ zu werben. Danach werde das Unternehmen die potentiellen Kunden direkt kontaktieren. Die Deutsche Glasfaser wolle außerdem eine Bürofläche anmieten, um dort Beratungsgespräche anbieten zu können. Damit der Ausbau startet, müssen 40 Prozent der Haushalte einen Vorvertrag abschließen, der einen kostenlosen Hausanschluss beinhaltet.

Die Gemeinde werde bei der Umsetzung des Glasfaserausbaus „etwas später dran sein“, weil das Unternehmen die aus Richtung Peine kommende Leitung erst mit Gemeinden im Papenteich verknüpfen werde. Schink prognostiziert jedoch, dass Barwedel „Ende 2022 angeschlossen sein kann“. Während die Gemeinde Barwedel als Schwarzer Fleck gilt bei der Breitbandversorgung sind die zugehörigen Siedlungen Zollhaus und Bad Birkenhof bislang unterversorgte Weiße Flecken. Dort werde gemäß Kooperationsvertrag mit dem Landkreis Gifhorn die Firma Giffinet tätig.

Wiese im Vogelmoor an den Landkreis verkauft

Vogelmoor: Das Naturschutzgebiet wird zum Teil extensiv bewirtschaftet. Quelle: Frank Bierstedt Archiv

Ein weiteres Thema, dessen sich der Rat im Umlaufverfahren widmete, war das laufende Flurbereinigungsverfahren für das zwischen Barwedel und Ehra-Lessien liegende Naturschutzgebiet „Vogelmoor“. Zugestimmt hat der Rat dem Verkauf einer im Besitz der Gemeinde befindlichen Moorwiese an den Landkreis Gifhorn für eine Erweiterung des Gebiets, das wiedervernässt werden soll. Vom Erlös des Verkaufs muss die Gemeinde an anderer Stelle Flächen dazukaufen, wie Schink erklärt.

Wegesanierung mit Beton-Fahrstreifen

Zugestimmt wurde auch der Sanierung einiger Wege in dem Gebiet, das bereits 1974 für den Naturschutz ausgewiesen wurde und zum Teil extensiv bewirtschaft wird. Die Aufbereitung der Wege soll nicht wie im Rahmen vorheriger Flurbereinigungsverfahren mit Asphalt erfolgen, sondern durch das Anlegen von zwei „tragfähigen Fahrstreifen aus Beton“, die mittig und an den Seiten mit Schotter aufgefüllt werden, so der Bürgermeister.

Von Jörg Rohlfs