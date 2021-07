Barwedel

„Das ist eine gute Sache, dass wir was fürs Vogelmoor tun können“, sagt Bürgermeister Siegfried Schink. „Und es wäre toll, wenn durch die Maßnahmen der Vogelmühlenteich auch wieder Wasser bekommt. Früher sind wir da immer Schlittschuh gelaufen.“

„Und ich kann mich noch gut erinnern, dass ich als Kind drin gebadet habe“, fügt Christoph Helmke hinzu, der wie Schink dem Vorstand des Flurbereinigungsverfahrens angehört und Eigentümer der historischen Vogelmühle ist, die mit ihren Flächen an das Naturschutzgebiet Vogelmoor grenzt. Die Mühle sei 1408 das erste Mal schriftlich erwähnt worden, das Mühlrad vom Vogelmühlenbach respektive aus dem Teich betrieben worden und habe in den 1960-er-Jahren ihren Betrieb eingestellt. „2015 hatte der Teich das letzte Mal Wasser“, erinnert sich Helmke.

Einst maß der Teich 3400 Quadratmeter

Einst maß der Teich 3400 Quadratmeter, aber dem zurück gehenden Wasserstand folgten Büsche und Bäume und sorgten so zusätzlich für eine Verlandung. Momentan fließe das Wasser aus dem Moor über drei Gräben nördlich der Vogelmühle in Richtung Kleine Aller ab, weiß Helmke. In die Planung der Regulierungsmaßnahmen im Moor sei auch der Wunsch des gesamten Verfahrens-Vorstands eingeflossen, den einstmals 3400 Quadratmeter großen Vogelmühlenteich wieder zu füllen – durch eine veränderte Abflussrichtung des Moorwassers.

Davon profitieren könnte laut Schink auch der Fischteich in der Nähe der Vogelmühle, der seit 60 Jahren alljährlich Schauplatz des Abfischtages der Anglergemeinschaft ist und 2018 erstmals ausfiel, weil der Bullergraben, aus dem Vogelmoor kommend, trocken gefallen war.

80 Prozent Förderung bei den Wegebaumaßnahmen

Nicht verhehlen will Bürgermeister Siegfried Schink aber auch die Tatsache, dass außer den hoffentlich positiven Folgen der Flurbereinigung für Natur und Umwelt auch die dazugehörige „Ertüchtigung der Wirtschaftswege“ östlich der Bundesstraße wichtig ist. „Wir als Gemeinde sind verantwortlich für die Unterhaltung dieser Wege, müssten sie also ansonsten allein bezahlen“ – mit Geld, das dann an anderer Stelle nicht zur Verfügung stünde. Im Rahmen der Flurbereinigung aber würden diese Wegebau-Maßnahmen zu 80 Prozent gefördert.

Von Jörg Rohlfs