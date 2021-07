Barwedel

Halbzeit: Wo bei anderen Baustellen ein Richtkranz weht, signalisiert beim Sportverein Barwedel der Aufbau der Außentreppe symbolisch das Fortschreiten der Bautätigkeiten für den Dachausbau – 103 Quadratmeter, 114 00 Euro Baukosten – des Sportheims.

Es waren gerade einmal acht Wochen seit dem symbolischen Spatenstich für das Treppenfundament vergangen. „Der Spatenstich bedeutete für uns den Start der Dachausbaumaßnahme; der Aufbau der Außentreppe bedeutet nun den Halbzeitstand unseres Projektes“, sagte der zweite Vorsitzende und Sprecher des Bauausschusses, Hermann Wrede, während der Montagearbeiten der ausführenden Firma nicht ohne Stolz, so weit gekommen zu sein.

„Das Sportheim erfährt dadurch eine echte Aufwertung“

„Die aus Flachstahlprofilen in verzinkter Ausführung bestehende Treppenkonstruktion wurde in Einzelteilen angeliefert, mit Hilfe eines Lastkranwagens an die richtigen Montagstellen bugsiert und dann fest verschraubt. Die Treppenkonstruktion wird von sechs Stahlprofilstützen abgestützt. Die Trittstufen und der Treppenpodest-Belag bestehen aus Gitterrosten. Beidseitig ist ein Handlauf aus Rundrohr angebracht. Vorbei ist nun das Erreichen des Dachbodens mittels Anstellen einer Leiter oder über ein Gerüst. Das war schon sehr mühselig.“ Nach Abschluss der Montagearbeiten befand Vorsitzender Carl-Gerhard Helmke: „Die Außentreppe ist sehr gelungen. Sie entspricht genau unseren Vorstellungen. Das Sportheim erfährt dadurch eine echte Aufwertung.“

Der Sprecher des Bauausschusses ist ständig auf der Baustelle anzutreffen. Er freue sich, wie er sagte, „über die tatkräftigen Arbeitseinsätze der Sportler. Denn bisher sind bis auf das Einsetzen der Fenster, der Außentür und der Außentreppe alle Arbeiten in Eigenleistung verrichtet worden. Starke Unterstützung komme insbesondere auch von Vorstandsmitglied (Jugendleiter) Klaus Jehnert. „Klaus ist seit Ausbaubeginn fast täglich auf der Baustelle im Einsatz. Sein fachlicher Sachverstand ist unverzichtbar“, lobte Wrede dessen Einsatz, ohne die Leistung der anderen Helfer zu schmälern.

Mit Klaus Jehnert ist ein echter Fachmann nahezu permanent auf der Baustelle

Der Trockenausbau (Funktionsraum, Umkleide, Dusche, WC) mit dem Aufstellen, Isolieren und Anbringen der Innenwände und Decken mit Gipskartonplatten wäre die eine Sache; das Verlegen der Wasser- und Abwasserleitungen sowie der Austausch der Heizungsanlage die andere. „Wir können nur froh darüber sein, einen zupackenden Fachmann wie ihn in unseren Reihen zu haben, der weiß wie es geht“, sagte der Sprecher des Bauausschusses. „Und was wir nicht aus eigener Kraft leisten können, dafür holen wir uns dann Hilfe von den Firmen. Wobei wir bei den Ausschreibungen Wert darauf gelegt haben, dass diese aus der Region kommen“, betonte Vorsitzender Helmke ergänzend.

Von Joachim Dürheide