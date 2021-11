Barwedel

Der Heidekrug war schon Geschichte, die Gaststätte geschlossen, die Eigentümer hatten das Gewerbe zum 31. Oktober abgemeldet und die Immobilie stand zum Verkauf. Aber jetzt hat das Traditionshaus in Teja Schönberger einen neuen Besitzer gefunden. Der will das Haus renovieren und anschließend von einem Pächter weiter betreiben lassen.

Barwedels Ex-Bürgermeister Siegfried Schink freut die Nachricht besonders: „Es wäre sehr traurig gewesen, wenn es in der Gemeinde keine Örtlichkeit mehr gegeben hätte für größere Feiern und Zusammenkünfte.“ Als Gaststätte habe das Fachwerkhaus an der Hauptstraße „vermutlich schon vor dem Krieg“ gedient, meint Schink. Wer damals der Lokalität einen Besuch abstattete, sei zu „Köthers Mariechen“ gegangen. Anfang der 1960er-Jahren wurde das Gasthaus umgebaut. 20 Jahre später erwarb der Vater des letzten Besitzers das Anwesen, baute einen 240 Quadratmeter großen Saal (mit Bühne, Sektbar und Darstellerraum) an und erweiterte diesen 1999 um einen Küchentrakt – wie dem Exposé eines Immobilien-Portals zu entnehmen ist.

Für größere Feiern gibt es im Dorf keine Alternative

Tradition: Der „Heidekrug“, als er noch „Köthers Gaststätte war. Quelle: Joachim Dürheide (repro)

Jahrzehnte lang nutzten die Barwedeler Vereine, Gemeinde und Privatleute den Heidekrug für ihre Veranstaltungen und rauschende Feste. Die endgültige Schließung hätte Probleme gebracht. Zwar gebe es das Sportheim als Veranstaltungsort, das sei aber gut ausgelastet durch die Sparten des SV und für größere Anlässe zu klein, die Sporthalle im Ort hat keine Küche und ein Umbau im Nebengebäude des ehemaligen Horch-Turms wäre viel zu teuer, so Schink.

Aber die „letzte Hoffnung“, die auf den Erhalt des „Heidekrugs“ als Veranstaltungs-Location erfüllt sich nun: Teja Schönberger, der Erfahrung mit Gastro-Immobilien hat, kauft den Heidekrug und will ihm neues Leben einhauchen. „Ich hätte auch schon ein oder zwei Interessenten mit super Ideen.“ Grober Plan sei es aber, „das Rad nicht neu zu erfinden, sondern ein Restaurant mit Saalbetrieb“ zu etablieren. Der Investor findet das Objekt „richtig klasse“. Er sei, als es noch in Betrieb war, „selber zweimal da gewesen. Man kann draußen sitzen, schön im Biergarten“, sagt Schönberger.

Auch die Wohnung über der Gaststätte wird „frisch gemacht“

Auch die 150 Quadratmeter große Wohnung über der Gaststätte soll „frisch gemacht“ und vermietet werden. In zwei Wochen, glaubt der künftige Eigentümer, werde der Kaufvertrag abgeschlossen. Voraussichtlich bis Februar hätten seine Leute noch mit dem Umbau eines Gastro-Objekts in Gifhorn zu tun: „Aber danach geht es mit dem Heidekrug los“, sodass eine Wiedereröffnung im Frühsommer unter Umständen möglich wäre.

„Restaurant-Betrieb kann sehr gut funktionieren“

Siegfried Schink – und andere Barwedeler – würde es sicher freuen: „Positive Beispiele in anderen Ortschaften zeigen, dass auf dem Dorf ein Restaurant-Betrieb sehr gut funktionieren kann, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt“. Und wenn dann auch noch ein Saalbetrieb angeboten würde, könnte auch alles wieder im Dorf stattfinden – von der Jahreshauptversammlung über Senioren-Weihnachtsfeiern bis zum rauschenden Fest. Nur vorübergehend müssen sich die Barwedeler jetzt erstmal eine Weile anders behelfen.

Von Jörg Rohlfs