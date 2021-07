Barwedel

Im Vogelmoor läuft seit vier Jahren ein Flurbereinigungsverfahren. Dessen Ziel ist es, mit geeigneten Maßnahmen das Moor als solches zu erhalten. Mittlerweile sind Flächentausch oder -erwerb und die Vorplanungen beendet, eine Machbarkeitsstudie wurde erstellt, und im kommenden Jahr könnten die Maßnahmen zum Wasserhaushalt umgesetzt werden.

„Moore sind wichtig. Es gibt nicht mehr viele“, erklärt Xaver Vandrey vom Amt für regionale Landesentwicklung (ArL) in Braunschweig, das das Verfahren leitet. Moore speichern große Mengen CO2 – und gasen es aus, wenn sie austrocknen. Torfgewinnung sei „eine Katastrophe für den Klimaschutz“. Wiedervernässung verhindere, dass über Jahrtausende gespeichertes Kohlendioxid ausgestoßen werde. Wobei es sich bei dem Projekt im Naturschutz- und FFH-Gebiet streng genommen nicht um eine Wiedervernässung handelt.

Das Wasser verschwindet in die Kleine Aller

Denn das Vogelmoor hat noch Wasser: „Es fließt nur zu schnell ab.“ Das ist eine Erkenntnis eines Gutachtens, das neben der Kartierung des Gebiets mittels Bohrungen und Messstellen auch die Hydrologie untersuchte. „Es wurde festgestellt, dass sich das Moor großteils mit Quellwasser speist aus einem Grundwasserstock in 60 bis 70 Meter Tiefe“, so Vandrey. Erstmal an die Oberfläche gelangt, sucht es seinen Weg westwärts und verschwindet dann über Gräben in die Kleine Aller.

Auch weil es sich um ein Hangmoor – also mit Gefälle versehen – handelt. Die Besonderheiten, die man über das Vogelmoor erfahren habe, würden laut Vandrey „ein halbes Lehrbuch füllen. Für die Planer und den Vorstand des Flurbereinigungsverfahrens war es kompliziert. Das Große Moor in Neudorf-Platendorf ist da vergleichsweise langweilig“. Das Moor nördlich von Barwedel und westlich der B 248 ist seit 1973 Naturschutzgebiet, sein „Einflussbereich“ umfasst an die 300 Hektar Fläche.

In Gänze überraschend vielfältig

Vielfältig: Das Vogelmoor bei Barwedel. Quelle: Amt für regionale Landesentwicklung

Im Kerngebiet gebe es „Teile, wo man noch untergeht“. Bei diesen Wasserlöchern handele es sich um Stellen, wo früher Torf abgebaut wurde. In Gänze sei das Vogelmoor „überraschend vielfältig“, meint Vandrey. Wer sich überzeugen will, kann das tun – zu Fuß und solange er auf den vorhandenen Wegen bleibt. „Bänke gibt es dort allerdings nicht.“

50 Sohlgleiten und 20 Querriegel

Insgesamt 300 000 Euro werden in die Erhaltung des Moores investiert, 50 000 Euro wurden für die Erkundungsmaßnahmen fällig. Der Rest wird für die Maßnahmen zur Wasserstandsregulierung verwandt. Der Einsatz schwerer Maschinen kommt dabei nicht in Frage, die Arbeiten werden händisch erfolgen. Um das Wasser im Moor zu halten, sollen einige der bestehenden Gräben dicht gemacht oder umgeleitet werden. Außerdem werden 50 so genannte Sohlgleiten (Kies- und Sandschüttungen) sowie 20 Querriegel errichtet, die die Abflussgeschwindigkeit des Wassers vermindern sollen.

Wegebau lässt noch auf sich warten

Der inhaltlich zweite Teil des Flurbereinigungsverfahrens widmet sich dem Wegebau in dem landwirtschaftlich genutzten Bereich, der sich östlich der Bundesstraße an das Vogelmoor anschließt. Bis diese Arbeiten beginnen, könnte es laut Xaver Vandrey aber noch ein bisschen dauern.

Von Jörg Rohlfs