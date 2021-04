Barwedel

„Man muss schon technikbegeistert sein“, sagt Lars Meinecke – wenn man sich wie er einen Feldroboter wie den Farmdroid FD 20 anschafft, der nicht nur seine Bio-Zuckerrüben säen kann, sondern später auch völlig autonom zwischen den Früchten das Unkraut hacken wird. Dank GPS, Rechner, Solar-Panel und zwei Elektromotoren völlig autonom.

Etwa 50 Exemplare des Herstellers aus Dänemark sind in Deutschland im Einsatz. Konzipiert ist der F20, der auch mit anderen Früchten wie Zwiebeln, Raps und Rote Bete klarkommt, speziell für den Bio-Anbau. Denn in der konventionellen Landwirtschaft sorgt der Einsatz von Herbiziden dafür, dass kein Unkraut den Feldfrüchten auf dem Acker den Rang streitig macht, was das Erreichen von Wasser und Nährstoffen betrifft.

Wachstumskonkurrenten werden beseitigt

Im Öko-Landbau, wie Meinecke ihn seit 2019 mit Zuckerrüben, Dinkel, Hafer und Mais betreibt, war bislang Handarbeit gefragt, um Wachstumskonkurrenten zu eliminieren. Die wurde von Landarbeiter-Trupps aus Osteuropa erledigt, was schonmal wegen Corona derzeit ein Problem darstellt. Außerdem ist diese herkömmliche Art der Arbeitsteilung dem 29-Jährigen mittlerweile auch „suspekt“ und vielleicht auch „eine Art moderner Sklavenhandel“.

Zur Galerie Aufmerksam beäugt wird die Premiere des Farmdroid FD20 nicht nur vom AZ-Fotografen. Auch das Institut für Zuckerrübenforschung aus Göttingen begleitet den Feldversuch.

Besagte Trupps würden über Agenturen gebucht. Wie die Arbeiter untergebracht würden und wie viel vom gezahlten Netto wirklich bei ihnen ankomme, bleibe unbekannt. Auch diese Umstände veranlassten ihn, sich für 75 000 Euro den Feldroboter anzuschaffen, der jetzt erstmals zum Einsatz kommt beim Säen von Bio-Zuckerrüben auf insgesamt zehn Hektar Fläche.

Hardware und Software kalibrieren

Bevor es so weit war, mussten Hardware und Software des FD 20 kalibriert werden. Für ersteres kam Anfang der Woche nochmal ein Techniker von Solar Andresen auf den Meinecke-Hof, die Firma aus Schleswig-Holstein übernimmt den Service für Farmdroid in Norddeutschland. Eventuelle Fehlermeldungen aus dem Felde sendet FD 20, der über zwei GPS und eine Richtfunkantenne verfügt, nicht nur per Mail an Meinecke, sondern auch gleich an Andresen und Farmdroid.

Beim Säen schafft er 650 Meter pro Stunde

Offen für Neues: Lars Meinecke. Quelle: Jörg Rohlfs

Offen für Neues sein und sich für Technik begeistern muss man beim FD 20 auch deshalb, weil er „auch Arbeit macht“, wie Meinecke mittlerweile weiß. Und so schnell wie R2D2 aus Star Wars ist FD 20 auch nicht. Beim Säen schafft er 650 Meter pro Stunde. Dabei speichert er am Anfang lediglich die GPS-Koordinaten der ersten sechs Samenkörner, die nebeneinander den Beginn von sechs Pflanzreihen bilden. Später beim Hacken wird die Position der übrigen Pflanzen errechnet.

Nicht schnell, aber ausdauernd

FD 20 ist nicht schnell, aber ausdauernd. Beim Rübenhacken, also dem Entfernen von allem, was nicht Rübe ist, kann er dank der Speicherkapazität der Akkus im Permanentbetrieb eingesetzt werden, 24 Stunden am Tag. Was auch wichtig ist, weil den Beikräutern schon im Fadenstadium der Garaus gemacht werden muss.

Und nicht nur für Lars Meinecke ist die Premiere auf der gepachteten Ackerfläche bei Lessien ein spannendes Unterfangen. Begleitet wird es vom Göttinger Institut für Zuckerrübenforschung mit einem Feldversuch, bei dem heraus gefunden werden soll, „wie gut der Roboter wirklich ist“. Dazu wird neben einer vom FD 20 bestellten Fläche eine zweite angelegt, auf der konventionell ausgesät und durch Maschineneinsatz im Schachbrettmuster-Verfahren gegen Unkräuter vorgegangen wird. Mit Interesse begleitet wird der Vergleich auch vom Zuckerrüben-Anbauerverband.

Von Jörg Rohlfs