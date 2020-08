Barwedel

Niedersachsens erste naturpädagogische Tagespflege für ein- bis dreijährige Kinder öffnet ihre Pforten am 1. September am Zollhausweg im Wald bei Barwedel. Betrieben wird sie vom Verein „Wir sind draußen“, geleitet wird sie von Dennis Hoffmann.

„Ich habe in meinem Leben schon vieles gemacht – im Handwerk, im Einzelhandel oder in der Forstwirtschaft –, aber die Arbeit mit Kindern hat mich schon immer fasziniert“, erklärt der 43-Jährige, der sich zur qualifizierten Kindertagespflegeperson hat fortbilden lassen. Auch weil ihm Freunde einen besonderen Draht zu Kindern bescheinigten, habe er sich entschieden, seinen Lebensweg „noch einmal zu ändern“ und künftig professionell mit Kindern zu arbeiten.

Anzeige

Außerdem bietet die Einrichtung auch Anschlussbetreuung für Waldkita-Kinder

Praktische Erfahrungen gesammelt hat er bereits mit der Betreuung des eigenen Sohnes sowie der Kinder von Julia Rediske, die gemeinsam mit Dennis Hoffmanns Ehefrau Jasmin die Waldkita des Vereins betreibt. Ab September werden auch fünf Kinder im Kindergartenalter, die dort den Vormittag verbringen, am Nachmittag in einer Anschlussbetreuung in der neuen Tagespflege betreut. Am Vormittag von 8 bis 13 Uhr sind es fünf jüngere Kinder, die von Hoffmann auf dem grazil eingezäunten Areal mit Gartenhaus und Bauwagen „bedürfnisorientiert begleitet“ werden.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Wir wollen die Kinder hier nicht erziehen, sondern sie durch ihre Entwicklung führen und begleiten“, so Hoffmann. Wenn ein Kind schlafen wolle, könne es schlafen und aus den extra niedrig gebauten Betten allein aufstehen, wenn es spielen wolle. Analog zum Ansatz in der Waldkita gebe es zwar Regeln, aber keine Machtausübung: „Das Kind ist ein ganzer Mensch, dem ich auf Augenhöhe begegne.“ Und zwar nach Möglichkeit stets draußen in der Natur. Mit Kindern ab einem Alter von zwei Jahren sei das im Normalfall auch kein Problem.

Duplo-Bausteine für die Entwicklung der Motorik

Und für „schlechtes Wetter“ ist ja auch vorgesorgt mit dem Bauwagen. Dort gibt es nicht nur einen Ruhebereich, sondern auch Spielzeug – neben Naturmaterialien wie Tannenzapfen auch Duplo-Bausteine: „Auch wenn die aus Plastik sind, aber sie sind super für die Entwicklung der Motorik geeignet“, sagt Dennis Hoffmann. Und wenn die künftigen Nutzer mal einen Turm daraus bauen, würde dieser zum Feierabend auch nicht abgebaut und weggepackt, sondern bliebe mindestens bis zum nächsten Tag noch stehen. Gegessen wird bio, selbst gekocht.

Kontinuität bei der Bezugsperson angestrebt

Derzeit sind alle fünf Vormittagsplätze vergeben, geschlossen werden Betreuungsverträge mit einer Laufzeit von einem Jahr. Die Elternbeiträge bemessen sich nach dem Bruttoeinkommen, Zuschüsse vom Landkreis sind auf Antrag möglich, wie Hoffmann berichtet, dem eine Art Kreislaufsystem vorschwebt, in dem die Tagespflegekinder in die Waldkita übergehen, deren Anschlussbetreuung wiederum er wahr nimmt: „In Regeleinrichtungen gibt es solche Kontinuität bei Bezugspersonen nicht.“ Auch eine Erweiterung des Angebots hin zur Groß-Kindertagespflege im Wald sei auf dem insgesamt sieben Hektar großen Gelände ohne weiteres vorstellbar: „Das ließe sich arrangieren“, so Hoffmann.

Von Jörg Rohlfs