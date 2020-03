Dorfstraße bis Freitag voll gesperrt

Barwedel

Wegen Straßensanierungsarbeiten in der Gemeinde Barwedel bleibt die Dorfstraße von der Kurve am ehemaligen Kalthaus bis zur Einmündung in die Hauptstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Wie Bürgermeister Siegfried Schink mitteilt, ist die Vollsperrung bis Freitag beantragt. Die Straßenbaufirma rechne aber damit, die Sanierungsarbeiten bereits am Donnerstag abschließen zu können. „Die direkt davon betroffenen Anlieger sind im Vorfeld über die vorübergehenden Beeinträchtigungen in Kenntnis gesetzt worden“, so der Bürgermeister. Notwendig geworden sei die Sanierung, „weil in dem gut 100 Meter langen Abschnitt die Straßendecke durch spinnennetzartige Risse und punktuelle Löcher sanierungsbedürftig geworden ist.“ Der Rat habe sich einstimmig für die Maßnahme ausgesprochen. Die Sanierung koste rund 25 000 Euro, Anlieger werden nicht beteiligt.

Weitere Nachrichten aus Barwedel :

Von Joachim Dürheide