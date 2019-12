SV nutzt Winterpause: Das erledigen die Sportler selber

Barwedel

Der SV Barwedel bleibt während der Winterpause des Sportbetriebs nicht untätig. „Wir nutzen die Spiel- und Trainingspause unserer Fußballmannschaften, um die Gästekabine sowie den Duschraum in unserem Sportheim auf Vordermann zu bringen“, so Vorsitzender Carl-Gerhard Helmke und sein Stellvertreter Hermann Wrede. Mitglieder aus den einzelnen Sparten seien nun dabei, das Vorhaben – Gästekabine entkernen, Wände streichen, Sitzgelegenheit erneuern – umzusetzen.

Austausch der Deckenvertäfelung

In beiden Räumen musste auch die alte Deckenholzvertäfelung entfernt und durch eine weiße Paneele ersetzt werden. „Bei der Gelegenheit“, so der stellvertretende Vereinsvorsitzende, „werden die alten Leuchtkörper gegen energiesparende Leuchtmittel ausgetauscht.“ Er ließ aber auch nicht unerwähnt, dass die Fußballer der ersten Herrenmannschaft in einem ersten Schritt bereits im Juli 2017 die Heimkabine vollständig renoviert hätten.

„Unser Sportheim ist durch die zunehmende intensive Sportausübung die ganze Woche über durch den Trainings- und Spielbetrieb stark frequentiert. Da werden dann auch die Duschen täglich in Anspruch genommen“, sagte der Vorsitzende. So solle laut Vorstandsbeschluss zusätzlich zu den Sanierungsarbeiten eine dezentrale Be- und Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und Feuchtefühler „als Gebäudeschutzmaßnahme für den Duschraum“ angeschafft werden.

Aufgabe für eine Fachfirma

„Für den Einbau einer Wandhülse oberhalb der Fensteröffnung ist eine Kernbohrung notwendig. Damit werden wir eine Firma beauftragen, denn es ist im wahrsten Sinne des Wortes nicht alles von uns in Eigenleistung zu ,stemmen’“, so Wrede. Und wie Vorsitzender Helmke mit Blick auf die allgemeine Raumsituation betonte, würden noch genügend Eigenleistungen erforderlich sein. So wäre im Außenbereich für die Aufstellung zweier Gerätelagerräume damit begonnen worden, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. „Mit dieser Maßnahme erhoffen wir uns einen zusätzlichen Raumgewinn in unserem Sportheim.“

Von Joachim Dürheide