Barwedel

Können Kühe wirklich keine Treppen steigen? Und warum sagt man, dass das „auf keine Kuhhaut“ geht? Wichtige Fragen, die der Kuhlehrpfad von Lars Meinecke beantwortet. Der verläuft rings um den grasbewachsenen Acker, der Meineckes Mutterkuhherde seit dem 1. Dezember als Winterquartier dient. Und die Herde ist eindeutig mit Schuld daran, dass der Pfad am westlichen Ortsrand zu einem überaus beliebten Ausflugsziel für Spaziergänger und Familien geworden ist.

Zur Galerie 60 Angus-Rinder und 32 Kälber sind die Stars des „Kuhlehrpfads“ auf einem Gras-Acker westlich des Ortes.

„Ich hab’ es geschafft, damit die Kinder wieder raus zu locken“, freut sich Inga Drewitz, die am Ortsrand von Barwedel lebt und regelmäßig mit ihren Töchtern Frieda (4) und Lotta (6) den gut halbstündigen respektive 1,5 Kilometer langen Fußmarsch auf dem Pfad unternimmt. Die Infos auf den insgesamt zehn laminierten Lehrpfad-Schildern, unter anderem zum Einfluss von klassischer Musik auf die Milchproduktion oder zu dem in Texas geltenden Verbot, Graffiti auf fremde Kühe zu sprühen, sind sein statisches Element – die 60 Deutsch-Angus-Rinder und ihre derzeit 32 Kälber sind das pralle Leben.

„Ein paar Sekunden stehen bleiben“

„Was ich schon an Videos geschickt bekommen habe mit den Tieren, auch vom Kalben, das ist Wahnsinn“, berichtet Christine Meinecke von einer Flut positiver Rückmeldungen. Und auch dafür ist sie auf ihren Sohn „sehr stolz“. Die Plakat-Aktion des 29-jährigen Landwirts, der mit seinem Vater Ernst-Dieter Meinecke den 350 Hektar Acker- und Grünland umfassenden Betrieb als GbR betreibt, soll nach seinen Worten die Spaziergänger dazu bringen, „ein paar Sekunden stehen zu bleiben“. Und wenn deren Blick dann erstmal die schwarzen und fast fuchsfarbenen Tiere erfasst hat, ist eine Lücke schon gefüllt, „in Zeiten, in denen Tierparks geschlossen sind“, so Lars Meinecke.

Natürlich haben Frieda und Lotta die Kälbchen am liebsten: „Es wird ihnen nie langweilig, sie zu beobachten“, sagt ihre Mutter, während hinter ihr ein Kalb bockspringenderweise hinter einem voraus trabenden Muttertier herjagt. Diese bleiben bis zu 14 Jahre lang in Barwedel, alle zwei Jahre bringt Meinecke einen neuen, in der Regel zweijährigen Bullen in die Fleischrinder-Herde, um Inzucht zu vermeiden. Der Junglandwirt hofft, dass auch in diesem Jahr bis Mitte April die Anzahl der Kälber noch auf über 50 steigt, in Abhängigkeit vom Erfolg beim Decken.

Meineckes Herde ist das ganze Jahr über draußen

Meineckes Deutsch-Angus-Herde ist das ganze Jahr über draußen. Im Winter auf einem im Herbst mit Gras eingesäten Acker, weil dessen Boden fester und weniger feucht ist als die der Weiden, auf denen die Tiere ab April wieder stehen werden. Bis dahin kann man den Kuhlehrpfad samt der tollen Tiere mit den feuchtglänzenden Nasen und sonoren Rufen im Bariton- bis Bass-Bereich besuchen. Dann kann man auch erfahren, was es bei Kühen mit dem Treppensteigen auf sich hat und ob bei der „Kuhhaut“-Frage möglicherweise der Teufel seine Hand im Spiel gehabt hat.

Und im nächsten Winter wird Lars Meinecke vielleicht der Anregung von Inga Drewitz folgen und den Nadelbaum, den er vorm vergangenen Weihnachtsfest auf dem Gras-Acker aufstellte, ein bisschen mehr und auffälliger beleuchten. Dann ist der Herden-Besuch auch in der Dämmerung ein Highlight.

Von Jörg Rohlfs