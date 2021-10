Barwedel

Mit einem großen rot-weiß-silberfarbenen Feuerwehrauto, genauer gesagt dem LF 10/6 der Ortsfeuerwehr Weyhausen, fuhr Heiko Vahle am Montag Morgen am Waldkindergarten „Wir sind draußen“ am Zollhausweg vor. Der Brandschutzbeauftragte der Samtgemeinde Boldecker Land war gekommen, um die Drei- bis Sechsjährigen an die Themen Feuer und Feuerwehr heran zu führen.

Unter anderem schlüpfte er dafür in die komplette Montur eines Atemschutzgeräteträgers, dessen Anblick dank Sauerstoffmaske mit Schlauch schon gruseln kann: „Ziel ist es, den Kindern die Angst vor einem Feuerwehrmann zu nehmen, damit sie sich im Ernstfall nicht irgendwo verstecken“, erklärt der 51-Jährige, der seit bald 25 Jahren in Brandschutzerziehung macht.

„Gutes“ und „böses“ Feuer

Im Anschluss gab’s für die 13 Kinder Brandschutztheorie und -praxis mit dem Ablegen eines Streichholzführerscheins, Belehrungen über „gutes“ und „böses“ Feuer – eine brennende Kerze ist ersteres, sobald sie aber umkippt zweiteres – sowie Tipps für den Wald: „Was man beispielsweise macht, wenn man Scherben findet. Die können ja wie ein Brennglas wirken“, berichtet Kita-Leiterin Jasmin Hoffmann. Außerdem gab’s Aufkleber, Feuerwehr-Malbücher und ein Pixie-Buch zu Rauchmeldern für alle.

Vahle zeigte den Kindern auch, was in einem Feuerwehrauto alles verstaut ist. Sie durften mal Probe sitzen in der Mannschaftskabine und schließlich auch noch das Strahlrohr des Löschfahrzeugs ausprobieren. Denn ein weiterer Zweck der Brandschutzerziehung ist es, das Interesse der Kinder für die (Kinder-)Feuerwehr zu wecken. „Für mich war das cool“, bilanzierte dann auch Sam Rediske die Aktion.

Bildergalerie: Feuerwehr im Waldkindergarten

Zur Galerie Der Waldkindergarten Barwedel hatte Besuch von Heiko Vahle und dem TLF 10/6 der Weyhäuser Ortswehr.

Erster Einsatz nach anderthalb Jahren

Gleiches galt für Heiko Vahle. Nicht nur, weil sein Ausflug in den Wald für ihn der erste Brandschutzerziehungs-Einsatz mit Kindern nach einer durch Corona-Regeln bedingten Pause von anderthalb Jahren war und überhaupt der erste in einem Waldkindergarten: „Diese Kinder hier sind lebhafter und aufgeweckter. Wirklich agil, muss man sagen.“ Dass es andererseits eine größere Herausforderung war, ihre Neugier wach zu halten, nahm der stellvertretende Weyhäuser Ortsbrandmeister gern in Kauf.

Von Jörg Rohlfs