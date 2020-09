Jembke/Barwedel

Im Zuge der bundesweiten Aktionswoche „ Deutschland rettet Lebensmittel!“ lädt die Jembker Landwirtsfamilie Schulze zur gemeinsamen Kartoffelernte am Sonntag, 27. September, auf ihr Feld bei Barwedel ein. Sie wird rund um Lagerung und Anbau informieren. Ziel der Aktion ist es, Lebensmittel stärker wertzuschätzen, Hintergrundwissen zu vermitteln – und ein schönes Event für die ganze Familie anzubieten.

„Wer seine eigenen Kartoffeln ausgräbt, entwickelt eine ganz andere Wertschätzung für das Lebensmittel “

Seit August läuft die Kartoffelernte in Niedersachsen auf Hochtouren, auch bei der Familie Schulze in Jembke. Zur Aktionswoche „ Deutschland rettet Lebensmittel!“ hat sich Heike Schulze etwas Besonderes einfallen lassen: „Wir möchten den Menschen aus unserer Region zeigen, wie Kartoffeln angebaut werden und was hinter der Ernte steckt. Wer seine eigenen Kartoffeln ausgräbt, entwickelt eine ganz andere Wertschätzung für das Lebensmittel.“

Nach einer Studie des Thünen-Instituts wirft jeder Deutsche rund 75 Kilogramm Lebensmittel im Jahr weg. Dabei sind viele Lebensmittel, die im Müll landen, noch gar nicht verdorben. Die Familie Schulze freut sich auf den Austausch mit Verbrauchern und gibt auf dem Acker wertvolle Tipps zur Lagerung und Zubereitung der Kartoffeln. „Damit Kartoffeln länger frisch bleiben, müssen sie zum Beispiel kühl und dunkel gelagert werden“, erklärt Heike Schulze. „Aber auch wenn nach einiger Zeit erste Keime an der Schale entstehen, ist das kein Grund, die Kartoffeln zu entsorgen. Kleine Keime lassen sich einfach abschneiden“.

Eimer und Handschuhe müssen die Erntehelfer selber mitbringen

Am Sonntag, 27. September, zwischen 10 und 14 Uhr können alle Kartoffelfreunde auf dem Acker an der Kreuzung Hauptstraße / Zollhausweg in Barwedel zum Ernten vorbeikommen. Eimer und Handschuhe müssen selbst mitgebracht werden. Ähnlich wie beim Erdbeeren pflücken wird das leere Gefäß vor der Ernte abgewogen, anschließend werden die gesammelten Kartoffeln bezahlt. Sie kosten 80 Cent pro Kilo.

Die erste bundesweite Aktionswoche „ Deutschland rettet Lebensmittel!“ findet vom 22. bis 29. September statt. Initiator ist das Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft im Rahmen der Initiative Zu gut für die Tonne. Auch in Niedersachsen rufen unterschiedliche Teilnehmer mit eigenen Aktionen zu mehr Lebensmittelwertschätzung auf. Mehr Informationen über die Projekte unter www.zugutfuerdietonne.de/ueber-uns/aktionswoche.

