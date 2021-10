Barwedel

„Es geht um die Existenz der Anglergemeinschaft“, sagt deren Vorsitzender Henning Drewitz – mit Blick auf den Wasserstand des Fischteichs am Dieckbusch und die schon zutage getretenen Schlammbänke im nördlichen Bereich des Vereinsgewässers. Den traditionellen Abfischtag wird es auch in diesem Jahr mangels Wassernachschub nicht geben.

Jahrzehnte lang wurde das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts angelegte, einst drei Hektar große Gewässer getreulich gespeist vom Bullergraben. Mittlerweile ist ein Drittel des Teichs verlandet. „Zum Abfischtag Ende Oktober wurde aus dem Teich immer das Wasser in die Kleine Aller abgelassen und anschließend wieder durch Wasser aus dem Graben ersetzt. Der rauschte früher wie ein Wildbach“, so Drewitz. Schon lange hat sich’s ausgerauscht. 2018 gab’s schon kein Abfischen mehr,2019 gerade noch mal so. 2020 ging wieder nichts.

Stress für Fische nicht vergrößern

Mit dem Verkauf der Karpfen und Hechte aus dem Teich sowie Hochzeitssuppe, Kuchen, geräucherten Forellen und anderen Leckereien aber finanzierte sich die Anglergemeinschaft. „Wir haben Ausgaben für Pacht, Fischbesatz, Gerätschaften und Fischfutter.“ Auch das traditionelle Dorfgemeinschaftsangeln, das zweite wirtschaftliche Standbein, findet nicht mehr statt. „Wir möchten den durch die geringe Wassermenge verursachten Stress für die Fische nicht auch noch durch Befischung vergrößern.“

Aus dem gleichen Grund sind auch die Angehörigen der Anglergemeinschaft gehalten, auf die Ausübung ihres Hobbys am Vereinsgewässer zu verzichten. „Noch laufen uns die Mitglieder nicht weg“, konstatiert der Vorsitzende. Was wird, wenn Wassermangel und Trockenheit bleiben, weiß auch er nicht. Sein Augenmerk lenkt der Vereinsvorstand deshalb auf einen Strohhalm, an den zu klammern sich lohnen könnte: die funktionale Ertüchtigung des Bullergrabens.

Bullergraben-Wasser kommt nicht am Teich an

Ralf Bekmann, Kassenführer der Gemeinschaft und zuständig für den Fischbesatz, ist ihn vor Kurzem bis nach Lessien, wo er beginnt, abgeschritten. Was er entdeckte, waren – neben „idyllischen Plätzen“ als Beifang – Folgen mangelnder Pflege: „Viele umgestürzte Bäume, Bewuchs in der Grabensohle und Böschungsabbrüche. Alles Dinge, die einen möglichen Wasserfluss behindern und dazu beitragen, dass Wasser versickert und nicht am Teich ankommt“.

Der Aller-Ohre-Verband soll helfen

„Früher“ hätten die Anrainer den Graben gepflegt. Aber spätestens seit schon das Naturschutzgebiet Vogelmoor, das der Bullergraben von Nordwesten nach Südosten durchschneidet, unter Wasserknappheit leidet und wiedervernässt werden soll, ist das nicht mehr der Fall, weiß Drewitz. Gespräche seien noch nicht geführt worden, aber Hilfe erhofft man sich nun vom Aller-Ohre-Verband: Dieser möge zuständigkeitshalber das Gewässer II. Ordnung, denn ein solches ist der Graben, wieder instand setzen – auf das Wasser fließe und zum Fischtag sich ergieße in den Teich.

„Andere Optionen haben wir nicht. Und regnen muss es jedenfalls auch“, fasst Drewitz die Situation zusammen. Würde die leise Hoffnung auf Wasser sich erfüllen und könnten die Veranstaltungen wieder stattfinden, könnten nicht nur die laufenden Ausgaben beglichen, sondern auch ein zweiter, fürs Weiterbestehen der Gemeinschaft nötiger Schritt getan und bezahlt werden: mit einem Bagger vom Ufer aus so viel Schlamm wie möglich aus dem Teich holen, damit überhaupt mehr Lebensraum zusammenlaufen kann für die ansässigen Kiemenatmer.

