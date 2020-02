Am wärmenden Feuer beginnt das Jubiläum des Sportvereins

Barwedel

Mit dem „ Winterfeuer“ unter dem Motto „100 Jahre SV Barwedel“ gab der Sportverein Barwedel das Startsignal zu den weiteren Feierlichkeiten und sportlichen Veranstaltungen im Jubiläumsjahr des knapp 200 Mitglieder zählenden Vereins. „Das Winterfeuer bildet heute die Auftaktveranstaltung. Bei dieser winterlichen Veranstaltung können wir alle unsere Vereinsmitglieder, Freunde und Dorfbewohner für ein paar schöne Stunden am wärmenden Holzfeuer zusammenbringen“, freute sich Vorsitzender Carl-Gerhard Helmke über die Teilnahme von mehr als 120 Winterfreiluftfreunden.

Höhepunkt der Feiern

„Mitte September werden wir den Höhepunkt erreicht haben und unser Vereinsjubiläum mit einem dreitägigen Dorfgemeinschaftsfest ganz groß feiern“, kündigte er das Ereignis des Vereins an, dem vier Sparten angehören: Fußball, Tennis, Freizeitsport und Dart.

Die im Freigelände aufgestellten Feuerkörbe waren ständig umlagert. Obwohl bisher leider kein Schnee in Sicht war und ist, „schaffen die lodernden Flammen in den Feuerkörben doch eine angenehme Atmosphäre. Und bei einem Glas Glühwein ergibt sich schnell eine nette Unterhaltung mit wechselnden Gesprächspartnern“, so ein zufrieden dreinblickender Vorsitzender Helmke. Einige der Winterfeuerbesucher machten sich auch auf den Weg ins Sportheim. Denn dort legten die an den Wänden angebrachten Mannschaftsfotos Zeugnis ab von längst vergangenen und heutigen zumeist Fußballzeiten. Da wurden bei ehemaligen Sportlern Erinnerungen wach.

Zufriedener Vorstand

„Wir ziehen ein positives Fazit aus unserer Auftaktveranstaltung“, sagten Vorsitzender Helmke und sein Stellvertreter Hermann Wrede übereinstimmend. „Es waren neben den Vereinsmitgliedern, und das freut uns ganz besonders, auch Vertreter aus dem Gemeinderat sowie aus der Einwohnerschaft zugegen.“

Lesen Sie auch:

Besondere Ehrung für Hans-Georg Lampe

Zwei neue Geräteräume für den Sportverein

Zum Jahresende wird noch einmal gekickt

Von Joachim Dürheide