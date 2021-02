Barwedel

Der Rat der Gemeinde hat getagt – wenn auch nur im schriftlichen Umlaufverfahren. Ein Thema war dabei die Modernisierung der Straßenbeleuchtung. Das Gremium sprach sich dabei mehrheitlich für eine so genannte Retrofit-Variante aus, die dem Aspekt der Nachhaltigkeit Rechnung trägt und laut Bürgermeister Siegfried Schink Vorteile bei den entstehenden Kosten und dem zu treibenden Aufwand bietet.

Eine Begutachtung der Laternen im Ort durch die LSW vor geraumer Zeit hatte ergeben, dass diese noch „aus den 1970-ern stammen oder noch älter sind“ und mit Natriumdampflampen betrieben werden: „An dieser alten Technik festzuhalten, hätte keinen Sinn gemacht“, so Schink. Festgestellt wurde bei der Begutachtung aber auch, dass „die Laternenmasten noch alle top in Ordnung sind und noch Jahrzehnte halten werden“.

Im Haushalt übliche Lampenfassung E27

Dorferneuerung: Die Laternen an Haupt- und Tiddischer Straße sind bereits neu. Quelle: Sebastian Preuß

Man kam deshalb im Rat grundsätzlich überein, im Rahmen einer Umstellung auf LED-Technik lediglich die Lampenköpfe zu ersetzen. Eine solche technische Nachrüstung bestehender Anlagen wird neudeutsch als „Retrofit“ bezeichnet. Ausgenommen von der Maßnahme sind die bereits im Rahmen der Dorferneuerung komplett sanierte Tiddischer Straße und die Hauptstraße. Bei der Wahl der Köpfe gab es zwei Alternativen: jene mit fest verbautem Leuchtmittel und welche mit einer auch im Haushalt üblichen Lampenfassung E27. Erstere müssen ersetzt werden, wenn das Leuchtmittel kaputt ist, bei letzterer ist es möglich, nur die Lampe zu tauschen.

„Und zwar ohne den Einsatz von Fachleuten“, erläutert Schink – der Gemeindearbeiter könne eine Lampe, die knapp 40 Euro kostet, mithilfe des gemeindeeigenen Steigers bei Bedarf wechseln. Auch die Anschaffungspreise hätten für die so genannte „kleine Kofferleuchte“ gesprochen: rund 300 Euro pro Stück (inklusive Leuchtmittel) gegenüber „500 bis 600 Euro“ für die Laternenköpfe mit fest verbauten LEDs.

Leuchtmittel wurden schon 2020 gekauft

Im Rat für Diskussionen gesorgt habe, dass letztere Variante „mit 20 Prozent öffentlich gefördert wird“, die Wechselvariante aber nicht. „Möglich, dass deshalb die Entscheidung jetzt nur mehrheitlich gefallen ist“, sagt der Bürgermeister, der seinerseits ins Feld führt, dass auch nach Abzug der Förderung jene Lampenköpfe immer noch teurer sind. Wie Siegfried Schink mitteilt, handelt es sich bei dem im Umlaufverfahren getroffenen Beschluss um eine „nachträgliche Genehmigung“. Denn die Leuchtmittel wurden bereits in 2020 gekauft, „um die 16-Prozent-Mehrwertsteuer-Regelung mitzunehmen“.

Erhebliche Stromersparnis wird erwartet

„Retrofit“: Die alten Laternenköpfe werden gewechselt, die Masten bleiben. Quelle: Sebastian Preuß

Geordert wurden auch schon die Lampenköpfe, aber noch nicht geliefert. Ob in ihrem Fall das „Skonto“ auch greifen wird, bleibe abzuwarten. Auch die Auftragsvergabe für den Austausch der insgesamt 75 Lampenköpfe in der Gemeinde sei schon erfolgt. Die Umsetzung werde, wenn die Köpfe in Barwedel angekommen sind, „nach und nach“ erfolgen. Der Bürgermeister erwartet durch die Maßnahme „eine erhebliche Stromersparnis“. Denn der Verbrauch der alten Natriumdampfleuchten läge bei 80 bis 120 Watt, während die wechselbaren LED-Lampen, die laut Schink neutral-weißes Licht verbreiten, nur knapp 30 Watt umsetzen.

Von Jörg Rohlfs