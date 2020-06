Jembke

Vertreter des Bauunternehmens Johann Bunte stellten dem Jembker Rat am Mittwochabend vor, wie sie den Sandabbau südlich von Jembke für den geplanten Bau der Autobahn betreiben würden – unter der Voraussetzung, dass sie bei der Ausschreibung den Zuschlag bekommen. Seitens der Politiker gab es einige kritische Fragen, besonders was die vorgesehene Verlegung des Laije-Grabens und das Thema Wasserverdunstung angeht.

Es geht laut Roland Maiwald von der Baufirma darum, möglichst trassennah den benötigten Sand abzubauen, um Transportwege einzusparen. „Deshalb würden wir auf den von uns gekauften Flächen wenige Meter nordöstlich der geplanten Tank- und Rastanlage das Saug-Spül-Verfahren anwenden.“ Sand wird mittels einer Leitung von der Abbaustelle direkt auf die Autobahn-Baustelle gespült, dort wird der Sand entwässert, das für den Transport benötigte Grundwasser zurück zur Entnahmestelle gepumpt. Laut Maiwald geht es um etwa zwei Millionen Tonnen Sand.

Der weitere Zeitplan Helmut Wollschläger, technischer Leiter der Firma Johann Bunte, informierte über den voraussichtlichen Zeitplan. Danach will die Straßenbaubehörde den nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts erforderlichen Änderungsantrag zum Planfeststellungsverfahren zum Jahresende einreichen. Es folgen die öffentliche Auslegung und ein Eröterungstermin. „Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2021 kann der neue Planfeststellungsbeschluss erfolgen“, nimmt Wollschläger an. „Baubeginn wäre dann frühestens im Jahr 2022.“ Der Jembker Rat muss sich nun mit dem Antrag der Firma Bunte auf Verlegung des Laije-Grabens befassen. Erst wenn er zustimmt, kann es einen Vertrag zwischen Gemeinde und Bauunternehmen geben – immer noch ungeachtet der Tatsache, dass es um den Sandabbau ein Bewerbungsverfahren geben wird, dem sich die Firma Bunte stellen muss.

Die Sandabbaufläche von etwa zehn Hektar Gesamtgröße verteilt sich auf zwei Grundstücke – beide im Eigentum der Firma Bunte –, die durch den Laijegraben voneinander getrennt sind. Deshalb plant die Baufirma, den Graben nördlich an der Abbaufläche vorbei umzuleiten. Und sie will pro Sekunde 0,84 Liter Wasser aus dem Graben in den entstehenden Landschaftssee ableiten. „Das geht auch in trockenen Jahren problemlos“, verwies Maiwald auf eine Beobachtung des Grabens in den vergangenen zwei Sommern. Er warb für „unsere umweltgerechte und umweltschonende Abbaumethode, die unnötige Verkehrsbewegungen von Schwerlastverkehr durch Ihre Dörfer verhindert“. Die Firma Bunte rechnet mit einer Zeit von etwa einem Jahr für den Sandabbau, gearbeitet werde werktags von 7 bis 19 Uhr, „samstags nur im Notfall“, betonte Maiwald.

„Das schafft ein völlig neues Landschaftsbild südlich unseres Ortes“, stellte Ratsherr Dieter von Zengen ( CDU) fest, der sich wunderte, „dass dafür kein Raumordnungsverfahren erforderlich ist“. Das sei im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens für die Autobahn mit abgehandelt, erwiderte Maiwald. Eine weitere kritische Anmerkung von Zengens: „Dort verdunsten dann jährlich um die 40 000 Kubikmeter Grundwasser.“ Und: „Der Landschaftssee wird Wildgänse und Schwäne anlocken, die unsere landwirtschaftlichen Flächen kahl fressen.“ Ein Punkt, den Maiwald abtat: „Wegen der Nähe zur Autobahn ist es eher unwahrscheinlich, dass der See Vögel anlockt.“

Karin Loock (Grüne) wertete den See als „offene Wunde in einem Wasserschutzgebiet“. Ihre Befürchtung: Durch die Zuleitung aus dem Laije-Graben in den See könnten ebenso wie durch die Oberflächenwasserableitung von der Autobahn Schadstoffe ins Grundwasser gelangen. Von der Autobahn werde maximal gefiltertes und gereinigtes Wasser abgeleitet, so die Firma Bunte. Arthur Eistetter (WGJ) fragte nach Details zum See. „Wir müssen eine unbefristete Bankbürgschaft für die Rekultivierung des Geländes hinterlegen, und wir sind verpflichtet, dass eine Nutzung des Sees als Freizeitgelände ausgeschlossen ist“, erklärte Maiwald. Angeln ist erlaubt, ein Fischbesatz mit ortsuntypischen Arten hingegen nicht, informierte er auf eine Nachfrage Lars Riemenschneiders ( CDU).

